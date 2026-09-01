В Запорожье ещё 176 владельцев повреждённого обстрелами жилья получат компенсацию на ремонт — городская комиссия согласовала выплаты на сумму почти 14 миллионов гривен.

Денежная помощь на ремонт жилья в Запорожье продолжает поступать владельцам помещений, повреждённых российскими обстрелами. В четверг, 27 августа, городская комиссия по вопросам начисления компенсации согласовала выплату ещё 176 запорожцам, сообщает официальный сайт Запорожского городского совета.

Этим людям начислят государственную помощь на общую сумму 13 986 911 гривен. Деньги предназначены на ремонт жилья, которое получило повреждения в результате вражеских атак.

Всего с начала работы комиссии в Запорожье государственную компенсацию согласовали 8 541 владельцу жилья. Суммарно речь идёт о 701 832 375 гривнах.

По состоянию на сегодня 7 564 владельцам уже начислена государственная помощь. Они получили 623 326 069 гривен.

Кто может получить компенсацию

Программа єВідновлення продолжает работать. Ею могут воспользоваться владельцы жилья, пострадавшего от российских обстрелов, в том числе жители домов, получивших повреждения совсем недавно.

Как присоединиться к программе

Чтобы получить компенсацию, владелец повреждённого жилья подаёт заявку через приложение или портал «Дія». После этого комиссия проводит обследование помещения и определяет сумму выплаты, которую можно направить на покупку строительных материалов или оплату ремонтных работ.

Подробную инструкцию о том, как присоединиться к программе, Запорожский городской совет публикует по ссылке на своём официальном сайте.

Ранее Politeka сообщала, денежная помощь для ВПЛ в Запорожской области: кто может получить 12 300 гривен.