Запорожский городской совет продолжает программу поддержки внутренне перемещённых лиц: переселенцы, которым нужна крыша над головой, могут обратиться за помощью на жильё. Рассказываем, кто и как может получить поддержку.

Помощь для ВПЛ в Запорожской области предусматривает поддержку тех, кто потерял жильё из-за войны. В городе действует отдельная процедура, по которой переселенцы могут претендовать на решение жилищного вопроса за счёт городской программы. При этом важно знать, кто именно имеет право на помощь и как правильно подать документы.

Как сообщает Запорожский городской совет, заявки переселенцев рассматривает специальная комиссия по вопросам предоставления помощи для решения жилищного вопроса отдельным категориям внутренне перемещённых лиц. Она работает на постоянной основе и собирается на очередные заседания. Решения принимают после проверки документов и соответствия претендентов условиям программы.

Во время очередного заседания комиссия рассмотрела 199 заявлений от переселенцев, которые проживали на временно оккупированных территориях. По результатам рассмотрения положительное решение получили 146 заявителей. Ещё по 53 заявлениям отказали — из-за несоответствия условиям программы или недостатков в поданных документах.

Условия программы

Помощь предоставляют в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 1176. Она призвана поддержать тех, кто остался без жилья и нуждается в обустройстве на новом месте. Перед обращением стоит внимательно проверить полноту пакета документов и убедиться, что заявитель соответствует критериям программы.

Программа касается прежде всего внутренне перемещённых лиц, которые проживали на временно оккупированных территориях. Такие заявители могут претендовать на решение жилищного вопроса за счёт городской программы. Кроме того, отдельные категории переселенцев имеют приоритетный доступ к поддержке. Полный перечень категорий публикует городской совет вместе с условиями приёма документов.

Порядок обращения

Чтобы получить помощь, переселенцу нужно подать заявление вместе с документами, подтверждающими статус ВПЛ и потребность в жилье. Комиссия проверяет сведения и принимает решение на ближайшем заседании. В случае недостатков заявителю дают возможность их исправить, поэтому стоит сразу сверить перечень документов с официальными требованиями. Это повышает шансы на положительный результат.

Контакты

Получить консультацию по программе можно по телефону: 050 025 00 15. Специалисты подскажут, какие документы собрать и куда их подать. Актуальные объявления о заседаниях комиссии и изменениях в условиях программы также публикуют на официальном сайте Запорожского городского совета.

В городском совете подчёркивают: значительная часть отказов связана именно с неполным пакетом документов. Поэтому переселенцам советуют не затягивать с обращением, но и не подавать заявление без тщательной проверки. Все решения комиссии являются открытыми, а результаты рассмотрения обнародуют официально. Это позволяет каждому заявителю отслеживать статус собственного дела.

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