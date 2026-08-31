Повышение тарифа на воду в Сумах могут утвердить в ближайшее время: «Горводоканал» обратился в Сумскую городскую военную администрацию с предложением утвердить новые экономически обоснованные тарифы.

Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области — одна из тем, которые сейчас активно обсуждают горожане. Но не менее важным является повышение тарифа на воду в Сумах: коммунальное предприятие «Горводоканал» обратилось в Сумскую городскую военную администрацию с предложением утвердить новые экономически обоснованные тарифы.

На предприятии объясняют, что пересмотр тарифов — вынужденный шаг, который должен покрыть рост расходов на энергоносители и поддержание работы сетей. Поэтому в случае утверждения предложения стоимость услуг для бытовых потребителей заметно вырастет.

По расчетам предприятия, тариф на централизованное водоснабжение должен составить 34,44 грн за кубометр, а на водоотведение — 35,53 грн. Для сравнения: сейчас бытовые потребители платят 15,98 грн за водоснабжение и 16,67 грн за водоотведение. Таким образом, платежка может вырасти более чем вдвое. Примечательно, что такие же экономически обоснованные тарифы уже действуют с 1 января 2026 года для всех категорий потребителей, кроме бытовых. То есть предприятия и учреждения уже платят по новым расценкам, а обычные горожане до сих пор — по старым.

«Повышение тарифов — непопулярное, но вынужденное решение, направленное на то, чтобы предотвратить коллапс критической инфраструктуры. Только при условии установления экономически обоснованных тарифов можно обеспечить полное покрытие текущих расходов на энергоносители и оперативное проведение аварийных работ», — написал глава СГВА Сергей Кривошеенко, как передает «Панорама».

В СГВА поясняют, что действующие тарифы не покрывают фактических расходов предприятия. Среди причин называют повреждение сетей и объектов инфраструктуры из-за обстрелов, расходы на аварийные ремонты и высокую стоимость электроэнергии, необходимой для работы насосного оборудования.

В то же время «Горводоканалу» систематически помогают из бюджета Сумской громады. В 2024 году предприятие получило 115,5 млн грн, в 2025-м — 114,5 млн грн. В 2026 году по состоянию на 13 августа предусмотрено 231,2 млн грн, в частности 120 млн грн — на погашение долгов за электроэнергию, 33,8 млн грн — на Комплексный план устойчивости, 23,1 млн грн — на капитальный ремонт объектов и еще 34,2 млн грн — на проект в рамках Программы восстановления Украины ІІІ.

Что это означает для платежек сумчан

Если предложение одобрят, бытовые потребители будут платить за воду почти вдвое больше, чем сегодня. Решение еще не принято — предложение должна рассмотреть городская военная администрация. В СГВА считают, что повышение тарифов уменьшит нагрузку на городской бюджет и позволит предприятию покрывать текущие расходы на электроэнергию и аварийные работы.

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