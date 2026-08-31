Підвищення тарифу на воду в Сумах можуть ухвалити найближчим часом: «Міськводоканал» звернувся до Сумської міської військової адміністрації з пропозицією затвердити нові економічно обґрунтовані тарифи.

Грошова допомога для ВПО у Сумській області — одна з тем, які зараз активно обговорюють містяни. Та не менш важливим є підвищення тарифу на воду в Сумах: комунальне підприємство «Міськводоканал» звернулося до Сумської міської військової адміністрації з пропозицією затвердити нові економічно обґрунтовані тарифи.

У підприємстві пояснюють, що перегляд тарифів є вимушеним кроком, який має покрити зростання витрат на енергоносії та підтримку роботи мереж. Тож у разі затвердження пропозиції вартість послуг для побутових споживачів помітно зросте.

За розрахунками підприємства, тариф на централізоване водопостачання має становити 34,44 грн за кубометр, а на водовідведення — 35,53 грн. Для порівняння: зараз побутові споживачі платять 15,98 грн за водопостачання та 16,67 грн за водовідведення. Отже, платіжка може зрости більш ніж удвічі. Примітно, що такі самі економічно обґрунтовані тарифи вже діють з 1 січня 2026 року для всіх категорій споживачів, крім побутових. Тобто підприємства та установи вже платять за новими розцінками, а звичайні містяни досі — за старими.

«Підвищення тарифів — непопулярне, але вимушене рішення, спрямоване на те, щоб запобігти колапсу критичної інфраструктури. Лише за умови встановлення економічно обґрунтованих тарифів можна забезпечити повне покриття поточних витрат на енергоносії та оперативне проведення аварійних робіт», — написав голова СМВА Сергій Кривошеєнко, як передає «Панорама».

У СМВА пояснюють, що чинні тарифи не покривають фактичних витрат підприємства. Серед причин називають пошкодження мереж та об'єктів інфраструктури через обстріли, витрати на аварійні ремонти і високу вартість електроенергії, потрібної для роботи насосного обладнання.

Водночас «Міськводоканалу» систематично допомагають із бюджету Сумської громади. У 2024 році підприємство отримало 115,5 млн грн, у 2025-му — 114,5 млн грн. У 2026 році станом на 13 серпня передбачено 231,2 млн грн, зокрема 120 млн грн — на погашення боргів за електроенергію, 33,8 млн грн — на Комплексний план стійкості, 23,1 млн грн — на капітальний ремонт об'єктів і ще 34,2 млн грн — на проєкт у межах Програми відновлення України ІІІ.

Що це означає для платіжок сумчан

Якщо пропозицію схвалять, побутові споживачі платитимуть за воду майже вдвічі більше, ніж сьогодні. Рішення ще не ухвалене — пропозицію має розглянути міська військова адміністрація. У СМВА вважають, що підвищення тарифів зменшить навантаження на міський бюджет і дасть підприємству змогу покривати поточні витрати на електроенергію та аварійні роботи.

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