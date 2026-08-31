Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 1 по 7 сентября показывает, что теплая погода сохранится почти весь период, а максимум прогреется до +27° в субботу, 5 сентября.

Как писала Politeka в прогнозе погоды на минувшую неделю, непогода в Одесской области постепенно отступает, а уже с 1 по 7 сентября регион ждет теплая и преимущественно сухая погода — синоптики ожидают дневные температуры в пределах +24…+27°, с осадками лишь один день.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели с 1 по 7 сентября температура днем в Одесской области будет колебаться от +24° до +27°, а ночью воздух будет охлаждаться до +19…+20°.

Во вторник, 1 сентября, воздух днем прогреется до +24°, а ночью опустится до +20°. Небо будет малооблачным, осадков не ожидается.

В среду, 2 сентября, столбики термометров днем покажут +25°, ночью – +19°. Облачность незначительная, без осадков.

В четверг, 3 сентября, температура днем удержится на отметке +26°, ночью – +20°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируется.

В пятницу, 4 сентября, днем ожидается +24°, ночью – +19°. Облачно с прояснениями, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 5 сентября, воздух прогреется до самой высокой отметки недели – +27°, ночью – +19°. Небо будет малооблачным, без осадков.

В воскресенье, 6 сентября, днем +25°, ночью +20°. Малооблачно, осадков не будет.

В понедельник, 7 сентября, температура днем будет держаться на уровне +26°, ночью – +19°. Малооблачно, без осадков.

Самым теплым днем недели станет суббота, 5 сентября, когда воздух прогреется до +27°. Самыми прохладными будут вторник и пятница, 1 и 4 сентября, когда максимум составит +24°. Перепад дневных температур за неделю составляет лишь 3°, поэтому погода останется стабильной. Осадки прогнозируют только в пятницу, 4 сентября.

Несмотря на то, что жара до +30° жителям Одесской области на этой неделе не грозит, днем стоит одеваться легко и пить достаточно воды, особенно в самые теплые дни – в четверг и субботу. В пятницу, 4 сентября, синоптики прогнозируют осадки, поэтому стоит взять с собой зонт и быть осторожными за рулем из-за возможной мокрой дороги.

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