Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 1 по 7 вересня показує, що тепла погода утримається майже увесь період, а максимум прогріється до +27° у суботу, 5 вересня.

Як писала Politeka у прогнозі погоди на минулий тиждень, негода в Одеській області поступово відступає, а вже з 1 по 7 вересня регіон чекає тепла і переважно суха погода — синоптики очікують денні температури в межах +24…+27°, з опадами лише один день.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня з 1 по 7 вересня температура вдень в Одеській області коливатиметься від +24° до +27°, а вночі повітря охолоджуватиметься до +19…+20°.

У вівторок, 1 вересня, повітря вдень прогріється до +24°, а вночі опуститься до +20°. Небо буде малохмарним, опадів не очікується.

У середу, 2 вересня, стовпчики термометрів вдень покажуть +25°, вночі – +19°. Хмарність незначна, без опадів.

У четвер, 3 вересня, температура вдень утримається на позначці +26°, вночі – +20°. Небо буде хмарним із проясненнями, опадів не прогнозується.

У п’ятницю, 4 вересня, вдень очікується +24°, вночі – +19°. Хмарно з проясненнями, і синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 5 вересня, повітря прогріється до найвищої позначки тижня – +27°, вночі – +19°. Небо буде малохмарним, без опадів.

У неділю, 6 вересня, вдень +25°, вночі +20°. Малохмарно, опадів не буде.

У понеділок, 7 вересня, температура вдень триматиметься на рівні +26°, вночі – +19°. Малохмарно, без опадів.

Найтеплішим днем тижня стане субота, 5 вересня, коли повітря прогріється до +27°. Найпрохолодніше буде у вівторок і п’ятницю, 1 та 4 вересня, коли максимум складе +24°. Перепад денних температур за тиждень становить лише 3°, тож погода залишиться стабільною. Опади прогнозують лише в п’ятницю, 4 вересня.

Попри те, що спека до +30° жителям Одеської області цього тижня не загрожує, вдень варто вдягатися легко та пити достатньо води, особливо в найтепліші дні – у четвер і суботу. У п’ятницю, 4 вересня, синоптики прогнозують опади, тож варто взяти з собою парасольку та бути обережними за кермом через можливо мокру дорогу.

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