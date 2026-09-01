«Николаевоблтеплоэнерго» предлагает поднять тарифы на отопление для населения и отменить мораторий, чтобы рассчитаться с долгами перед «Нафтогазом». Директор предприятия назвал три шага, которые должны разорвать долговой круг тепловиков.

Коммунальные тарифы в Николаевской области снова оказались в центре внимания: ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» предлагает поднять цены на отопление для населения, чтобы рассчитаться с долгами перед «Нафтогазом». Об этом сообщает «Новости-N» со ссылкой на комментарий директора предприятия Николая Логвинова для LIGA.net, где он назвал три шага, которые должны разорвать долговой круг тепловиков.

Масштаб проблемы хорошо виден в цифрах. Общая задолженность украинских теплоснабжающих предприятий перед «Нафтогазом» превысила 100 млрд грн. В то же время государство накопило долг перед тепловиками по компенсации разницы в тарифах — более 75 млрд грн по всей стране. В случае с Николаевом ситуация такая: государство должно «Николаевоблтеплоэнерго» 1,4 млрд грн, а само предприятие задолжало «Нафтогазу» 900 млн грн.

Первый и главный шаг, который предлагает Логвинов, — пересмотреть тарифы и отменить мораторий на их повышение. Бытовые тарифы для населения, по его словам, не менялись с 2018 года и уже давно не соответствуют реальным затратам. Государство из-за дефицита бюджета не выплачивает компенсацию разницы в тарифах, поэтому предприятие предлагает поднять платежки до «экономически обоснованного уровня» — это, по мнению руководителя, даст деньги на расчеты за газ и прекратит накопление долгов.

Отопление остается самой большой статьей в коммунальных платежках жителей Николаева.

Для жителей Николаева такие инициативы звучат как ультиматум. Отопление — самая большая статья расходов в платежках, которую приходится оплачивать круглый год. Недоверие к тепловикам усиливает свежий скандал с тем же «Николаевоблтеплоэнерго»: Госпродпотребслужба установила, что предприятие завышало счета за отопление подъездов и крыш. Вместо переменной составляющей двухставочного тарифа (1 129,33 грн/Гкал) применяли завышенный одноставочный тариф (1 999,08 грн/Гкал). Только одной квартире за сезон 2024/2025 ошибочно начислили лишние 865,31 грн, и возвращать переплату начали лишь в августе 2026 года, после вмешательства Госпродпотребслужбы.

Второй шаг — выпустить государственные облигации на сумму разницы в тарифах. Предприятия смогли бы продать эти ценные бумаги или заложить их в банк, взять кредит на 10 лет и сразу внести «Нафтогазу» предоплату за будущие поставки газа. Для государственного бюджета, по подсчетам Логвинова, проще выплачивать по 8 млрд грн в год по кредитам, чем единовременно найти 75 млрд грн компенсации.

Третий шаг — законодательно запретить «Нафтогазу» инициировать исполнительные производства и блокировать счета тепловиков через суды перед началом зимы. Как отмечает руководитель, с весеннего периода из-за исков «Нафтогаза» были заблокированы счета 69 теплоснабжающих предприятий по всей Украине, что парализует их работу: компании не могут закупать запчасти, выплачивать зарплаты и полноценно готовиться к зиме.

Что это значит для жителей Николаева

Сейчас речь идет именно о предложении, а не о принятом решении: действующие тарифы на тепло не изменились, а возможное повышение будет зависеть от решений государства по мораторию и пересмотру цен. Если инициативу поддержат, платежки за отопление для николаевцев могут вырасти. Платить счета тепловиков придется и дальше круглый год, а отопление останется самой тяжелой статьей коммунальных расходов.

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