В сентябре 2026 года часть Днепра и Подгородного временно останется без газа из-за плановых ремонтных работ на газопроводах. Публикуем полный перечень адресов и дат отключений и объясняем, что сделать, чтобы газ вернули как можно быстрее.

Графики отключения света в Днепропетровской области 1 и 2 сентября уже заставили жителей зарядить павербанки, а теперь в регионе готовятся еще и к временному отключению газа. В сентябре 2026 года часть Днепра и Подгородного останется без газоснабжения.

Как сообщает Информатор со ссылкой на Днепровский филиал ООО «Газораспределительные сети Украины» («Газсети»), причиной ограничений являются плановые ремонтные работы на системе газоснабжения. Их будут выполнять специалисты компании, а после завершения подачу газа восстановят.

Ниже — полный перечень адресов и дат, когда жители останутся без газа. В один день могут отключать сразу несколько улиц в разных районах города, поэтому список стоит проверить внимательно.

Адреса отключений в Днепре

2 сентября: улица Старокозацька, 78в;

улица Старокозацька, 78в; 3 сентября: улица Робоча, 176;

улица Робоча, 176; 4 сентября: переулок Мармуровий, 1–5, 7, 8, 10, 12–21, 23; переулок Пашківський, 3, 5, 7, 10–16, 25; улица Марії Грінченко, 16, 20/2, 20/3, 24;

переулок Мармуровий, 1–5, 7, 8, 10, 12–21, 23; переулок Пашківський, 3, 5, 7, 10–16, 25; улица Марії Грінченко, 16, 20/2, 20/3, 24; 8 сентября: улица Робоча, 168, 170, 172;

улица Робоча, 168, 170, 172; 9 сентября: улица Широка, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 78, 80, 82, 84, 86а, 88;

улица Широка, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 78, 80, 82, 84, 86а, 88; 10 сентября: улица Новосільна, 5, 9; проспект Олександра Поля, 54, 54а, 56, 56а, 58, 58а, 95; улица Данила Самойловича, 3, 4;

улица Новосільна, 5, 9; проспект Олександра Поля, 54, 54а, 56, 56а, 58, 58а, 95; улица Данила Самойловича, 3, 4; 15 сентября: улица Широка, 83, 85, 87, 93, 97, 99, 101, 105, 105а, 109, 111, 113, 113а, 115, 117, 119; переулок Водопровідний, 2, 6;

улица Широка, 83, 85, 87, 93, 97, 99, 101, 105, 105а, 109, 111, 113, 113а, 115, 117, 119; переулок Водопровідний, 2, 6; 17 сентября: улица Степана Руданського, 111, 115, 117, 124, 133, 135, 150, 157, 162, 168; улица Максима Березовського, 114, 116, 130, 132, 136, 140;

улица Степана Руданського, 111, 115, 117, 124, 133, 135, 150, 157, 162, 168; улица Максима Березовського, 114, 116, 130, 132, 136, 140; 25 сентября: улица Князя Ярослава Мудрого, 43, 45, 47, 47а, 49.

Адреса отключений в Подгородном

3 сентября: улица Горіхова, 3–5, 44, 46; улица Лазурна, 16, 18–21, 23, 29, 31, 33, 35, 108; улица Березова, 90, 91, 92а; улица Яблунева, 80, 85–89, 92; улица Липова, 71, 72, 76; улица Берегова, 102; улица Затишна, 39, 41, 43, 49, 56–60.

Что нужно сделать жителям

После завершения ремонта распределение газа будут восстанавливать, но для этого работникам газораспределительной компании нужно предоставить доступ в каждое газифицированное помещение. Специалисты осматривают оборудование и проводят необходимые проверки, а пуск газа без внешнего осмотра и контрольной опрессовки газопровода не допускается.

Поэтому жителям перечисленных адресов стоит заранее позаботиться о том, чтобы в день отключения кто-то был дома, а доступ к счетчику и газовому оборудованию был свободным.

Подачу газа будут восстанавливать поэтапно, поэтому в разных домах газ может появиться не одновременно. Точное время пуска лучше уточнять в Днепровском филиале «Газсети».

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