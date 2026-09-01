У вересні 2026 року частина Дніпра та Підгородного тимчасово залишиться без газу через планові ремонтні роботи на газопроводах. Публікуємо повний перелік адрес і дат відключень та пояснюємо, що зробити, щоб газ повернули якнайшвидше.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області 1 та 2 вересня вже змусили мешканців зарядити павербанки, а тепер у регіоні готуються ще й до тимчасового відключення газу. У вересні 2026 року частина Дніпра та Підгородного залишиться без газопостачання.

Як повідомляє Інформатор із посиланням на Дніпровську філію ТОВ «Газорозподільні мережі України» («Газмережі»), причиною обмежень є планові ремонтні роботи на системі газопостачання. Їх виконуватимуть спеціалісти компанії, а після завершення подачу газу відновлять.

Нижче — повний перелік адрес і дат, коли мешканці залишаться без газу. В один день можуть відключати одразу кілька вулиць у різних районах міста, тому список варто перевірити уважно.

Адреси відключень у Дніпрі

2 вересня: вулиця Старокозацька, 78в;

вулиця Старокозацька, 78в; 3 вересня: вулиця Робоча, 176;

вулиця Робоча, 176; 4 вересня: провулок Мармуровий, 1–5, 7, 8, 10, 12–21, 23; провулок Пашківський, 3, 5, 7, 10–16, 25; вулиця Марії Грінченко, 16, 20/2, 20/3, 24;

провулок Мармуровий, 1–5, 7, 8, 10, 12–21, 23; провулок Пашківський, 3, 5, 7, 10–16, 25; вулиця Марії Грінченко, 16, 20/2, 20/3, 24; 8 вересня: вулиця Робоча, 168, 170, 172;

вулиця Робоча, 168, 170, 172; 9 вересня: вулиця Широка, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 78, 80, 82, 84, 86а, 88;

вулиця Широка, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 78, 80, 82, 84, 86а, 88; 10 вересня: вулиця Новосільна, 5, 9; проспект Олександра Поля, 54, 54а, 56, 56а, 58, 58а, 95; вулиця Данила Самойловича, 3, 4;

вулиця Новосільна, 5, 9; проспект Олександра Поля, 54, 54а, 56, 56а, 58, 58а, 95; вулиця Данила Самойловича, 3, 4; 15 вересня: вулиця Широка, 83, 85, 87, 93, 97, 99, 101, 105, 105а, 109, 111, 113, 113а, 115, 117, 119; провулок Водопровідний, 2, 6;

вулиця Широка, 83, 85, 87, 93, 97, 99, 101, 105, 105а, 109, 111, 113, 113а, 115, 117, 119; провулок Водопровідний, 2, 6; 17 вересня: вулиця Степана Руданського, 111, 115, 117, 124, 133, 135, 150, 157, 162, 168; вулиця Максима Березовського, 114, 116, 130, 132, 136, 140;

вулиця Степана Руданського, 111, 115, 117, 124, 133, 135, 150, 157, 162, 168; вулиця Максима Березовського, 114, 116, 130, 132, 136, 140; 25 вересня: вулиця Князя Ярослава Мудрого, 43, 45, 47, 47а, 49.

Адреси відключень у Підгородному

3 вересня: вулиця Горіхова, 3–5, 44, 46; вулиця Лазурна, 16, 18–21, 23, 29, 31, 33, 35, 108; вулиця Березова, 90, 91, 92а; вулиця Яблунева, 80, 85–89, 92; вулиця Липова, 71, 72, 76; вулиця Берегова, 102; вулиця Затишна, 39, 41, 43, 49, 56–60.

Що потрібно зробити мешканцям

Після завершення ремонту розподіл газу відновлюватимуть, але для цього працівникам газорозподільної компанії потрібно надати доступ до кожного газифікованого помешкання. Фахівці оглядають обладнання та проводять необхідні перевірки, а пуск газу без зовнішнього огляду й контрольного опресовування газопроводу не допускається.

Тож мешканцям перелічених адрес варто заздалегідь подбати, щоб у день відключення вдома хтось був, а доступ до лічильника та газового обладнання був вільним.

Подачу газу відновлюватимуть поетапно, тому в різних будинках газ може з'явитися не одночасно. Точний час пуску краще уточнювати у Дніпровській філії «Газмережі».

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