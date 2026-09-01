Графики отключения света в Запорожье 2 и 3 сентября предусматривают временное прекращение электроснабжения по ряду улиц из-за плановых и срочных ремонтов электрооборудования. Как сообщает «Запорожьеоблэнерго», отключения продлятся преимущественно с 09:00 до 17:00, а время может корректироваться в зависимости от хода работ.

Графики отключения света в Запорожье на 2 и 3 сентября предусматривают временные обесточивания: энергетики проводят плановые и срочные ремонты электрооборудования, поэтому свет будут отключать преимущественно с 09:00 до 17:00. В «Запорожьеоблэнерго» напоминают, что после завершения работ электроснабжение должно восстановиться, однако время может сдвигаться в зависимости от хода ремонтов.

2 сентября: какие улицы обесточат

С 09:00 до 17:00 без света могут остаться потребители на улицах: Авіаторів, Аматорська, Архипа Куїнджі, Василя Діденка, Вольська, Вячеслава Зайцева, Герхарда Ремпеля, Голди Меїр, Дітріха Тіссена, Доблесна, Довженка, Зачиняєва, Івана Виговського, Капустяна, Карпатська, Клінічна, Коксобудівна, Комбінатська, Компресорна, Леоніда Бикова, Лиманська, Лірична, Маєткова, Мартенівська, Насосна, Олександрівська, Павла Чубинського, Павлокічкаська, Памірська, Паторжинського, Перемоги, Посадочна, Прокатна, Профспілкова, Семеренка, Серікова Сергія, Соняшникова, Ферганська, Фільтрова, Чавунна, Чорнобаївська, Шенвізька, а также на проспекте Соборном и в переулках Березневому, Водонапірному, Замковому, Тупиковому и Хлібосольному.

С 09:00 до 17:00 из-за срочного ремонта отключения возможны на ул. Алмазній, Вроцлавській, Республіканській и Тенісній.

С 10:00 до 17:00 плановые работы затронут улицы Абрагама Коопа, Аскольдової, Буковинської, Вітряної, Героїв 37-го батальйону, Гончарної, Грабовського, Гребінки, Дубовця, Запорізького Дуба, Зачиняєва, Кайдашева, Кам'янсько-Дніпровської, Куреневої, Лікарняної, Марко Вовчок, Міклея, Нібурівської, Олени Теліги, Остапа Вишні, Пантелеймона Куліша, Піщаної, Професорки Тетяни Денисової, Стадіонної, Фучика та Хворостяної, а также в переулках Алатирському, Артеківському, Буковинському, Ветеранів, Дарницькому, Класена, Немирівському, Пам'ятному, Родинному, Січневому, Сріблястому и Широкому.

3 сентября: адреса отключений

С 09:00 до 17:00 плановые работы запланированы на ул. Авіаторів, Антарктичній, Вячеслава Зайцева, Геологічній, Григоренка Петра, Досягнень, Зачиняєва, Капустяній, Клінічній, Коксобудівній, Комбінатській, Лижній, Луганській, Мартенівській, Музичній, Перемоги, Прокатній, Профспілковій, Радіо, Ракетній, Республіканській, Романтичній, Рязанській, Фортечній, Футбольній, Чавунній и Юності, а также на проспекте Соборном.

В это же время срочный ремонт будут проводить на ул. Алмазній, Відмінній, Володимира Мономаха, Вроцлавській, Гончара, Демократичній, Дніпровські Пороги, Досягнень, Зразковій, Історичній, Лижній, Марганцевій, Морфлотській, Ніжинській, Орільській, Передовій, Платона Майбороди, Початковій, Причальній, Радіаторній, Середній, Товариській, Учительській, Фрезерній, Футбольній, Човновій и Чудовій, а также в переулках Броварському, Косогірному, Ніжинському и Фінському.

Что делать, если свет не включили вовремя

Обновленный график отключения света в Запорожье советуют сверять на официальном сайте облэнерго, поскольку сроки могут сдвигаться. Если после 17:00 электроснабжение не восстановилось, стоит оставить заявку через официальный канал «Запорожьеоблэнерго», чтобы специалисты проверили состояние сети по конкретному адресу.

Ранее Politeka сообщала, без электричества на 8 часов вводятся графики отключения света в Запорожье на неделю с 31 августа по 6 сентября.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Запорожье 27 и 28 августа: какие улицы останутся без электричества на весь день.

Как сообщала Politeka, отключение воды в Запорожье 26 августа: без водоснабжения остались тысячи жителей.