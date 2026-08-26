Графіки відключення світла у Запоріжжі 27 та 28 серпня вже опубліковані — без електропостачання залишаться десятки вулиць у різних районах міста.

Графіки відключення світла у Запоріжжі 26 та 27 серпня вже діють, а на наступні два дні енергетики оприлюднили оновлений графік планових знеструмлень.

Про це повідомляє Запоріжжяобленерго. Графіки відключення світла у Запоріжжі 27 та 28 серпня передбачають знеструмлення в кількох районах міста — електрику вимикатимуть через планові ремонтні роботи на електромережах.

Відключення 27 серпня: з 09:00 до 17:00

У четвер, 27 серпня, з 09:00 до 17:00 без світла залишаться вулиці: Батарейна, Білогорська, Вахтова, Високогірна, Віктора Ляшенка (Арбузова), Володарська (Володарського), Вузькоколійна, Євгена Адамцевича (Тимірязєва), Єднання, Закарпатська, Знаменська, Ігоря Сікорського (буд. 46, 46а), Кедрова, Костя Гордієнка (Тушинської), Легендарна, Маршова, Митрополита Шептицького (Белінського), Олени Пчілки (Крилова), Перемоги, Саперна, Сланцева, Стратосферна, Тернівська (Окська), Технічна, Успінська (Дежньова), Ялинкова (Крупської), пров. Деснянський (Єльницький), пров. Знаменський.

Відключення 27 серпня: з 10:00 до 16:00

Того ж дня з 10:00 до 16:00 знеструмлять: вул. 8 Березня, Айвазовського, Богдана Ступки, Виноградна, Заозерна, Зернова, Івана Гутника-Залужного (Червоної Кінноти), Котляревського, Курганна, Логінова, Медична (буд. 35), Незалежності, Олександра Мурашка (Шишкіна), Олександрівська, Панаса Мирного, Петра Третьяка (Ватутіна), Престижна, Прогресивна, Тиражна, Товариська, пров. Бердянський, пров. Газетний, пров. Зерновий, пров. Прямий, пров. Рибальський.

Відключення 28 серпня: з 09:00 до 17:00

У п'ятницю, 28 серпня, з 09:00 до 17:00 електропостачання припинять за адресами: вул. Алюмінієва, Лассаля, Леоніда Жаботинського, Металістів, Незалежної України, Початкова, Республіканська, Футбольна, Якова Новицького, пр. Соборний, пров. Кришталевий.

Що робити під час відключень

Енергетики радять заздалегідь зарядити телефони й павербанки та підготувати альтернативні джерела освітлення. Перелік адрес може змінюватися залежно від оперативної ситуації в мережах — актуальну інформацію варто уточнювати на офіційних ресурсах обленерго.

Раніше Politeka повідомляла, відключення води у Запоріжжі 25 серпня: у водоканалі назвали, які вулиці залишилися без водопостачання.

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