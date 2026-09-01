Графики отключения света в Днепропетровской области 2 и 3 сентября предусматривают плановые обесточивания в Днепре, Жёлтых Водах, Вольногорске и сёлах Криворожского района. Об этом сообщает ЧАО «ПЭЭМ»ЦЭК».

Графики отключения света в Днепропетровской области на начало сентября снова обновились — энергетики предупредили о плановых обесточиваниях 2 и 3 сентября.

Как сообщает ЧАО «ПЭЭМ»ЦЭК», без света временно останутся отдельные улицы в Днепре, Жёлтых Водах, Вольногорске и нескольких сёлах Криворожского района. Графики отключения света в Днепропетровской области 2 и 3 сентября касаются только тех адресов, где будут проводиться плановые работы на электросетях.

Где не будет света 2 сентября

В Днепре 2 сентября с 08:00 до 18:00 обесточат дома на улице Макарова (1, 3, 3А, 5–23 нечётные, 23А, 25, 25Г) и на улице Холодноярской (21, 22–28 чётные).

В Вольногорске в этот же день с 07:30 до 18:00 без электроснабжения останутся бульвар Мира, 10, улица Молодёжная (32А, 34А, 55) и улица Центральная (45, 51, 51А, 51Б, 53, 55, 55А, 55Б, 55В, 57, 57А).

В Криворожском районе 2 сентября с 08:00 до 20:00 плановые работы охватят село Новоганновка: улицы Григория Сковороды (48, 50–52), Котляревского (6), Леси Украинки (58, 61, 64, 65, 67), Марко Вовчок (81, 83, 89), Павла Гребёнки (11), Ивана Франко (1, 3, 5–8, 10, 11, 13, 14, 16–18, 22, 26, 27, 37) и Тараса Шевченко (1–9, 11, 12, 14–17, 19, 21, 23–25, 25А, 27).

Где не будет света 3 сентября

В Днепре 3 сентября с 08:00 до 18:00 обесточат улицу Алана Шепарда, 10, улицу Макарова (27Д, 27Н) и улицу Независимости (29, 31К, 36).

В Жёлтых Водах с 07:30 до 18:00 без света останутся улица Авангардная, 57Д, улица Березовая (35, 37), бульвар Свободы (33А, 35, 37А, 37Б), улица В. Белинского, 23, улица Героев УПА (62–78 чётные, 82, 84, 86, 92–98 чётные, 113, 117, 119) и переулок Марьяновский (1–15 нечётные).

В Криворожском районе 3 сентября с 08:00 до 17:30 работы будут проходить на бульваре Мира, 9А и улице Центральной (65, 67, 67А, 69А, 71А, 73). В селе Марьевка обесточат ряд улиц, в частности Гагарина (1–7), Гранитную, Заводскую, Зелёную, Больничную, Молодёжную, Набережную, Новую, Победы 40 лет, Полевую, Степную и Центральную; в селе Софиевка — улицу Карпенко, 1А и улицу Независимости, 65.

Что советуют энергетики

Жителям указанных адресов советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, а на время работ отключить из розеток чувствительную технику, чтобы избежать повреждений после восстановления напряжения. Энергетики напоминают: приближаться к оборванным проводам и включать генераторы без надлежащего подключения запрещено.

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