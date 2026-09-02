Графики отключения света в Кировоградской области 3 и 4 сентября предусматривают плановые отключения из-за капитальных ремонтов и технического обслуживания электросетей. Об этом сообщает Кировоградоблэнерго.

3 сентября: отключения в Александровке и окрестных селах

В четверг, 3 сентября, больше всего отключений запланировано в Александровке. С 09:00 до 18:00 без электроснабжения останутся потребители на улицах Независимости Украины, Коцюбинского, Олега Цвика, Набережной, Шевченко, а также в переулках Шевченко, Кривом, Олега Цвика, Набережном и Школьном. В частности, на улице Независимости Украины свет отключат в домах 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 40, 42, 44, 46, 54, 58 и 60, а также возле районного дома культуры и райвоенкомата.

На улице Шевченко отключения затронут дома с 1 по 39, на улице Коцюбинского — преимущественно четные номера с 2 до 36, а на территории сахарного завода — дома с 1 по 8. Возобновление электроснабжения здесь ожидают около 18:00.

В тот же день с 09:00 до 18:00 свет планируют отключить в Старой Осоте на улице Ивана Лисняка (дома 1, 1а, 1б, 3). В Цветном с 09:00 до 17:00 без электричества могут остаться дома на улицах Черкасской, Молодежной, Школьной, Мира, Березовского, С. Неживого, Партизан Украины, Яровой и Дружбы. В Ружичевом с 09:00 до 17:00 отключения затронут улицы Набережную и Лесную.

Еще одно отключение 3 сентября запланировано в Ивангороде с 09:00 до 17:00. Там без света могут быть потребители на улице Маслова (дома 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14), улице Тараса Шевченко (дома 2, 13, 192, 198, 202, 206, 210, 214, 216, 218, 220, 222) и переулке Тараса Шевченко (3, 5).

4 сентября: основные работы снова в Александровке

В пятницу, 4 сентября, масштабные отключения снова сосредоточены в Александровке. С 09:00 до 18:00 электричества не будет по отдельным адресам на улицах Независимости Украины, Хуторской и Вишневой, а также в переулке Независимости Украины.

С 09:00 до 17:00 отключения затронут значительное количество адресов на более чем двадцати улицах городка: Александра Назаренко, Юрия Кулинича, Ярослава Мудрого, О. Куценова, Мира, Олега Антонова, Леонида Каденюка, Евгения Маланюка, Звездной, Защитников Херсона, Валентина Петренко, Рыночной, Школьной, Добровольцев, Игоря Сикорского, Тясминской, Каменской, Холодноярской, Одесской, Севастопольской, Евгения Коновальца, а также в переулках Киевском, Рыночном, Мира и Каменском.

На части участков Александровки свет обещают вернуть в 17:00, а по отдельным адресам — в 18:00. В Цветном 4 сентября с 09:00 до 18:00 запланировано отключение на улице С. Неживого по адресам 28, 32, 34, 35, 45, 49, 53, 55 и 57. В Бирках с 09:00 до 18:00 без электричества могут остаться дома на улице Леси Украинки: 1, 1А, 2, 3, 4, 6 и 7А.

Что стоит знать о времени восстановления

Энергетики подчеркивают: указанные отключения связаны с капитальным ремонтом и техническим обслуживанием электросетей. Время проведения работ может меняться в зависимости от производственной ситуации и погодных условий. Поэтому ориентировочное время возвращения света — 17:00 или 18:00 — лучше воспринимать как предварительное.

Ранее Politeka сообщала, отключение света в Кропивницком 2 и 3 сентября: опубликован подробный график с адресами.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Кировоградской области 1 и 2 сентября: на каких улицах электричество выключат на 9 часов.

Как сообщала Politeka, графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 31 августа по 6 сентября: опубликован список адресов.