Графіки відключення світла в Кіровоградській області 3 та 4 вересня передбачають планові знеструмлення через капітальні ремонти та технічне обслуговування електромереж.

Графіки відключення світла в Кіровоградській області 3 та 4 вересня передбачають планові знеструмлення через капітальні ремонти та технічне обслуговування електромереж. Про це повідомляє Кіровоградобленерго.

3 вересня: знеструмлення в Олександрівці та навколишніх селах

У четвер, 3 вересня, найбільше відключень заплановано в Олександрівці. З 09:00 до 18:00 без електропостачання залишатимуться споживачі на вулицях Незалежності України, Коцюбинського, Олега Цвіка, Набережній, Шевченка, а також у провулках Шевченка, Кривому, Олега Цвіка, Набережному та Шкільному. Зокрема, на вулиці Незалежності України світло вимкнуть у будинках 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 40, 42, 44, 46, 54, 58 і 60, а також біля районного будинку культури та райвійськкомату.

На вулиці Шевченка відключення охоплять будинки з 1 по 39, на вулиці Коцюбинського — переважно парні номери з 2 до 36, а на території цукрозаводу — будинки з 1 по 8. Відновлення електропостачання тут очікують близько 18:00.

Того ж дня з 09:00 до 18:00 світло планують вимкнути у Старій Осоті на вулиці Івана Лісняка (будинки 1, 1а, 1б, 3). У Цвітному з 09:00 до 17:00 без електрики можуть залишитися будинки на вулицях Черкаській, Молодіжній, Шкільній, Миру, Березовського, С. Неживого, Партизанів України, Яровій та Дружби. У Ружичевому з 09:00 до 17:00 відключення торкнуться вулиць Набережної та Лісової.

Ще одне знеструмлення 3 вересня заплановане в Івангороді з 09:00 до 17:00. Там без світла можуть бути споживачі на вулиці Маслова (будинки 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14), вулиці Тараса Шевченка (будинки 2, 13, 192, 198, 202, 206, 210, 214, 216, 218, 220, 222) та провулку Тараса Шевченка (3, 5).

4 вересня: основні роботи знову в Олександрівці

У п'ятницю, 4 вересня, масштабні відключення знову зосереджені в Олександрівці. З 09:00 до 18:00 електрики не буде за окремими адресами на вулицях Незалежності України, Хутірській та Вишневій, а також у провулку Незалежності України.

З 09:00 до 17:00 знеструмлення охоплять значну кількість адрес на понад двадцяти вулицях містечка: Олександра Назаренка, Юрія Кулинича, Ярослава Мудрого, О. Куценова, Миру, Олега Антонова, Леоніда Каденюка, Євгена Маланюка, Зоряній, Захисників Херсону, Валентина Петренка, Ринковій, Шкільній, Добровольців, Ігоря Сікорського, Тясминській, Кам'янській, Холодноярській, Одеській, Севастопольській, Євгена Коновальця, а також у провулках Київському, Ринковому, Миру та Кам'янському.

На частині ділянок Олександрівки світло обіцяють повернути о 17:00, а на окремих адресах — о 18:00. У Цвітному 4 вересня з 09:00 до 18:00 заплановане відключення на вулиці С. Неживого за адресами 28, 32, 34, 35, 45, 49, 53, 55 та 57. У Бірках з 09:00 до 18:00 без електрики можуть залишитися будинки на вулиці Лесі Українки: 1, 1А, 2, 3, 4, 6 та 7А.

Що варто знати про час відновлення

Енергетики наголошують: зазначені відключення пов'язані з капітальним ремонтом і технічним обслуговуванням електромереж. Час проведення робіт може змінюватися залежно від виробничої ситуації та погодних умов. Тож орієнтовний час повернення світла — 17:00 або 18:00 — краще сприймати як попередній.

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