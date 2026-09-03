Что делать, если телефон быстро разряжается, рассказали в официальной справке Google: чаще всего причина в приложении, которое слишком активно потребляет заряд, а исправить ситуацию можно через настройки смартфона.

Телефон быстро разряжается — проблема, знакомая многим пользователям. В справочном центре Google объясняют: чаще всего причина в приложении, которое слишком активно потребляет заряд в фоновом режиме или в целом.

Что делать, если телефон быстро разряжается, подскажет простой алгоритм из нескольких шагов. Первый — открыть «Настройки», перейти в раздел «Батарея» и нажать «Использование заряда». Там видно, сколько заряда потребляет каждое приложение, поэтому можно ограничить фоновую активность тех, которые «съедают» батарею больше всего.

Второй шаг — принудительно остановить проблемные программы: «Настройки» → «Приложения» → «Показать все приложения» → выбрать нужное → «Принудительно остановить». Если это не помогло, проблемное приложение можно удалить полностью.

Далее стоит перезагрузить телефон и проверить наличие обновлений Android и приложений. После установки обновления батарея может разряжаться немного быстрее в течение нескольких дней — это нормально, ведь устройство оптимизирует новое программное обеспечение.

Что ещё поможет сэкономить заряд

В Google советуют не выключать адаптивное энергопотребление и оптимизацию батареи: система изучает привычки пользователя и подстраивает работу приложений. После настройки нового устройства или сброса оптимизация может заработать только через несколько недель.

Отдельно можно проверить диагностику батареи — на новых моделях она доступна в «Настройки» → «Батарея» → «Диагностика батареи». Если ни один шаг не помог и телефон разряжается аномально быстро, последний вариант — сброс к заводским настройкам, но перед этим обязательно создайте резервную копию данных.

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