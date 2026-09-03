Що робити, якщо телефон швидко розряджається, розповіли в офіційній довідці Google: найчастіше причина — у додатку, який надто активно споживає заряд, а виправити ситуацію можна через налаштування смартфона.

Телефон швидко розряджається — проблема, знайома багатьом користувачам. У довідковому центрі Google пояснюють: найчастіше причина в додатку, який надто активно споживає заряд у фоновому режимі або загалом.

Що робити, якщо телефон швидко розряджається, підкаже простий алгоритм із кількох кроків. Перший — відкрити «Налаштування», перейти в розділ «Акумулятор» і натиснути «Використання заряду». Там видно, скільки заряду споживає кожен додаток, тож можна обмежити фонову активність тих, які «їдять» батарею найбільше.

Другий крок — примусово зупинити проблемні програми: «Налаштування» → «Додатки» → «Показати всі додатки» → вибрати потрібний додаток → «Примусово зупинити». Якщо це не допомогло, проблемний додаток можна видалити повністю.

Далі варто перезавантажити телефон і перевірити наявність оновлень Android та додатків. Після встановлення оновлення акумулятор може розряджатися трохи швидше протягом кількох днів — це нормально, адже пристрій оптимізує нове програмне забезпечення.

Що ще допоможе заощадити заряд

У Google радять не вимикати адаптивне енергоспоживання та оптимізацію акумулятора: система вивчає звички користувача й підлаштовує роботу додатків. Після налаштування нового пристрою чи скидання оптимізація може запрацювати лише через кілька тижнів.

Окремо можна перевірити діагностику акумулятора — на нових моделях вона доступна в «Налаштування» → «Акумулятор» → «Діагностика акумулятора». Якщо жоден крок не допоміг і телефон розряджається аномально швидко, останній варіант — скидання до заводських налаштувань, але перед цим обов'язково створіть резервну копію даних.

Раніше Politeka повідомляла, як часто потрібно перезавантажувати телефон для стабільної роботи.

Також Politeka повідомляла, як викликати лікаря, коли не працює телефон.