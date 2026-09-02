Что делать, если телефон очень быстро разряжается — вопрос, который волнует многих владельцев смартфонов. Чаще всего проблема кроется не в батарее, а в настройках, которые можно исправить за несколько минут.

Быстрая разрядка смартфона раздражает многих владельцев, и чаще всего дело не в самом аккумуляторе, а в настройках. Прежде чем искать ответ, что делать, если телефон очень быстро разряжается, откройте раздел «Батарея» и посмотрите, какие приложения потребляют больше всего энергии.

Яркость и экран

Больше всего заряда забирает подсветка дисплея. Постоянная яркость на 100% и режим Always On Display способны сократить время работы в полтора-два раза. Включите автоматическую регулировку яркости или держите ее на уровне 40–60%, а время автоблокировки сократите до 30 секунд.

Фоновые процессы и геолокация

Приложения, работающие в фоновом режиме, обновляют ленту, отправляют уведомления и постоянно определяют местоположение. Отключите автосинхронизацию для ненужных программ, ограничьте доступ к геолокации (только во время использования приложения) и закрывайте тяжелые игры и видеоредакторы после завершения работы.

Связь и сети

В зонах со слабым сигналом телефон тратит больше энергии на поиск сети. Если мобильный интернет не нужен, включайте авиарежим или переключайтесь на Wi-Fi. Bluetooth, NFC и мобильная точка доступа должны быть выключены, когда ими не пользуетесь.

Что делать: пошаговые действия

Снизьте яркость и выключите Always On Display.

Включите режим энергосбережения — он автоматически ограничивает фоновые процессы.

Обновите операционную систему: старые версии часто имеют проблемы с оптимизацией.

Проверьте состояние батареи: если емкость ниже 80%, аккумулятор стоит заменить.

Избегайте перегрева и полной разрядки «в ноль» — оптимально держать заряд в пределах 20–80%.

Когда проблема в аккумуляторе

Если все настройки уже проверены, а телефон все равно садится за несколько часов, причина может быть в износе батареи. Литий-ионные аккумуляторы рассчитаны примерно на 500–800 циклов зарядки, после чего емкость падает. В таком случае поможет только замена аккумулятора в сервисном центре.

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