Що робити, якщо телефон дуже швидко розряджається — питання, яке хвилює багатьох власників смартфонів. Найчастіше проблема криється не в батареї, а в налаштуваннях, які можна виправити за кілька хвилин.

Швидкий розряд смартфона дратує багатьох власників, і найчастіше річ не в самому акумуляторі, а в налаштуваннях. Перш ніж шукати відповідь, що робити, якщо телефон дуже швидко розряджається, відкрийте розділ «Батарея» та подивіться, які програми споживають найбільше енергії.

Яскравість та екран

Найбільше заряду забирає підсвічування дисплея. Постійна яскравість на 100% і режим Always On Display здатні скоротити час роботи у півтора-два рази. Увімкніть автоматичне регулювання яскравості або тримайте її на рівні 40–60%, а час автоблокування зменшіть до 30 секунд.

Фонові процеси та геолокація

Застосунки, які працюють у фоновому режимі, оновлюють стрічку, надсилають сповіщення та постійно визначають місцезнаходження. Вимкніть автосинхронізацію для непотрібних програм, обмежте доступ до геолокації (лише під час користування застосунком) і закривайте важкі ігри та відеоредактори після завершення роботи.

Зв'язок і мережі

У зонах зі слабким сигналом телефон витрачає більше енергії на пошук мережі. Якщо мобільний інтернет не потрібен, вмикайте авіарежим або перемикайтеся на Wi-Fi. Bluetooth, NFC та мобільна точка доступу мають бути вимкнені, коли ними не користуєтеся.

Що робити: покрокові дії

Знизьте яскравість і вимкніть Always On Display.

Увімкніть режим енергоощадження — він автоматично обмежує фонові процеси.

Оновіть операційну систему: старі версії часто мають проблеми з оптимізацією.

Перевірте стан батареї: якщо ємність нижча за 80%, акумулятор варто замінити.

Уникайте перегрівання та повної розрядки «в нуль» — оптимально тримати заряд у межах 20–80%.

Коли проблема в акумуляторі

Якщо всі налаштування вже перевірено, а телефон усе одно сідає за кілька годин, причина може бути у зношенні батареї. Літій-іонні акумулятори розраховані приблизно на 500–800 циклів зарядки, після чого ємність падає. У такому разі допоможе лише заміна акумулятора в сервісному центрі.

Раніше Politeka повідомляла, як часто потрібно перезавантажувати телефон для стабільної роботи: названо точний термін.

Також Politeka повідомляла, як викликати лікаря, коли не працює телефон: жителям Дніпропетровської області надали інструкцію.