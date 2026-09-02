В Днепропетровской области дефицита продуктов нет — запасов достаточно, но жители стали чаще покупать соль и крупы. Из-за изменения логистических маршрутов магазины не всегда успевают быстро пополнять полки.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области на фоне изменений в логистике остаётся главной темой для жителей Днепра. В областной военной администрации оценили запасы товаров в магазинах области и рассказали, хватит ли самых популярных продуктов.

Как сообщает dnepr.info, в Днепропетровской области сейчас нет дефицита продуктов питания. Запасов товаров в области достаточно, а ситуация остаётся контролируемой, отметил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Почему полки иногда пусты

Из-за ситуации с безопасностью торговые сети вынуждены менять логистические маршруты. Именно поэтому возможны временные задержки с доставкой отдельных товаров. В некоторых случаях продукцию доставляют напрямую от производителей, чтобы обеспечить магазины необходимыми товарами.

В то же время в области фиксируют повышенный спрос на отдельные продукты. В частности, жители начали покупать больше соли и круп. Из-за ажиотажа магазины не всегда успевают так же быстро пополнять полки.

Что это значит для покупателей

Специалисты подчёркивают: повышенный спрос не означает, что продуктов в области не хватает. Это скорее ситуативный рост спроса, который наблюдается на фоне общей напряжённости. Запасы соли, круп и других базовых товаров в области имеются в достаточном количестве.

Поэтому жителям Днепра и области советуют не создавать ажиотажный спрос и покупать продукты в обычном режиме — дефицита как такового сейчас нет, а логистика постепенно адаптируется к новым условиям.

Ранее Politeka сообщала, дефицит продуктов в Днепропетровской области: в супермаркетах рассказали, какие товары ограничили.