Через удари РФ по логістиці у супермаркетах Дніпра частково спорожніли полиці.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області стає дедалі помітнішим: журналісти обійшли два дніпровські супермаркети й зафіксували прогалини на полицях із бакалією, олією та солодощами.

Війська РФ почали цілеспрямовано бити по українській логістиці, через що у супермаркетах міста виникають затримки з постачанням окремих товарів. Як повідомляє «Інформатор», мережа «АТБ» уже ввела тимчасові обмеження на частину товарів, аби запобігти спекуляції та перекупству. На тлі цього редакція вирішила перевірити реальний стан полиць — обхід провели в двох торгових точках Дніпра.

Що побачили у Varus

У супермаркеті Varus на проспекті Дмитра Яворницького журналісти зафіксували часткові прогалини в асортименті. Напівпорожні стелажі видно у секції бакалії: тимчасово відсутні окремі позиції макаронних виробів, круп і соняшникової олії.

Схожа ситуація у відділах побутових і непродовольчих товарів — зокрема на полицях із паперовою продукцією (серветки, туалетний папір) та одноразовим пластиковим посудом. Окремі позиції зникли також із холодильних вітрин із м'ясними виробами. Водночас соціально значущі товари, як-от курячі яйця, наявні в достатньому обсязі та асортименті.

Ситуація у «Сільпо» біля вокзалу

У супермаркеті «Сільпо» поблизу залізничного вокзалу відхилення від стандартного наповнення полиць помітніші. У бакалійному відділі повністю спорожніли фірмові коробки та розкладки з кондитерською продукцією брендів Roshen і ХБФ.

Суттєві прогалини видно на стелажах із соусами, кетчупами, гірчицею, рослинною олією та соками — там залишилися лише поодинокі упаковки. Напівпорожні ряди з чипсами, снеками, консервацією та продуктами тривалого зберігання.

У холодильних зонах — у секціях із сирами, молочною продукцією та замороженими напівфабрикатами — чимала частина металевих кошиків і полиць порожня. Прогалини спостерігаються й у відділі напоїв.

Чи працюють магазини

Попри логістичні затримки та відсутність окремих товарних позицій, обидва супермаркети продовжують приймати відвідувачів, а покупців обслуговують у штатному режимі. «Інформатор» продовжує стежити за ситуацією в Дніпрі, адже тимчасові прогалини можуть змінюватися з кожною новою поставкою.

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