У Дніпропетровській області дефіциту продуктів немає — запасів достатньо, але мешканці стали частіше купувати сіль і крупи. Через зміну логістичних маршрутів магазини не завжди встигають швидко поповнювати полиці.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області на тлі змін у логістиці залишається головною темою для мешканців Дніпра. В обласній військовій адміністрації оцінили запаси товарів у магазинах області та розповіли, чи вистачить найпопулярніших продуктів.

Як повідомляє dnepr.info, на Дніпропетровщині наразі немає дефіциту продуктів харчування. Запасів товарів в області достатньо, а ситуація залишається контрольованою, зазначив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Чому полиці іноді порожні

Через безпекову ситуацію торговельні мережі змушені змінювати логістичні маршрути. Саме тому можливі тимчасові затримки з доставкою окремих товарів. У деяких випадках продукцію доставляють безпосередньо від виробників, щоб забезпечити магазини необхідними товарами.

Водночас в області фіксують підвищений попит на окремі продукти. Зокрема, мешканці почали купувати більше солі та круп. Через ажіотаж магазини не завжди встигають так само швидко поповнювати полиці.

Що це означає для покупців

Фахівці наголошують: підвищений попит не означає, що продуктів в області не вистачає. Це радше ситуативне зростання попиту, яке спостерігається на тлі загальної напруги. Запаси солі, круп та інших базових товарів в області наявні в достатній кількості.

Тож жителям Дніпра та області радять не створювати ажіотажний попит і купувати продукти в звичайному режимі — дефіциту як такого наразі немає, а логістика поступово адаптується до нових умов.

Раніше Politeka повідомляла, дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: у супермаркетах розповіли, які товари обмежили.