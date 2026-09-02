Подорожание проезда в Днепропетровской области продолжается — с 1 сентября пассажиры, которые ездят между Каменским и Днепром, платят за билет больше. Новую цену официально подтвердил перевозчик, обслуживающий это направление.

Речь идет о маршрутах № 100 (от железнодорожного вокзала Каменского до Днепра) и № 215 (в обратном направлении — из Днепра в Каменское). Их обслуживает компания «Интерспецмаркет». Отныне стоимость проезда составляет 90 гривен, тогда как до повышения пассажиры платили 80 гривен.

Перевозчик объяснил подорожание сразу несколькими причинами: ростом цен на топливо, запчасти и расходные материалы. Также в компании называют дефицит производственных кадров и постоянное удорожание условий работы — в частности, более высокие платежи за электроэнергию и водоснабжение.

Что изменилось для пассажиров

Изменение цены касается только этого междугороднего направления, поэтому пассажирам, которые пользуются маршрутами № 100 и № 215, стоит учитывать новую сумму в размере 90 гривен. Расписание движения автобусов не менялось, а подорожание действует со вторника, 1 сентября.

Как сообщает «Наш Репортер», актуальную стоимость и расписание движения можно уточнить непосредственно у перевозчика «Интерспецмаркет». Пассажирам, которые регулярно пользуются этим маршрутом, стоит закладывать в бюджет поездки новую сумму.

Ранее Politeka сообщала, подорожание проезда в Днепропетровской области: как с 1 сентября вырастут цены.