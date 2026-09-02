Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області триває — з 1 вересня пасажири, які їздять між Кам'янським і Дніпром, платять за квиток більше. Нову ціну офіційно підтвердив перевізник, що обслуговує цей напрямок.

Йдеться про маршрути № 100 (від залізничного вокзалу Кам'янського до Дніпра) та № 215 (у зворотному напрямку — з Дніпра до Кам'янського). Їх обслуговує компанія «Інтерспецмаркет». Відтепер вартість проїзду становить 90 гривень, тоді як до підвищення пасажири платили 80 гривень.

Перевізник пояснив подорожчання одразу кількома причинами: зростанням цін на пальне, запчастини та витратні матеріали. Також у компанії називають дефіцит виробничих кадрів і постійне здорожчання умов роботи — зокрема, вищі платежі за електроенергію та водопостачання.

Що змінилося для пасажирів

Зміна ціни стосується лише цього міжміського напрямку, тому пасажирам, які користуються маршрутами № 100 та № 215, варто врахувати нову суму в розмірі 90 гривень. Розклад руху автобусів не змінювався, а подорожчання діє з вівторка, 1 вересня.

Як повідомляє «Наш Репортер», актуальну вартість і розклад руху можна уточнити безпосередньо у перевізника «Інтерспецмаркет». Пасажирам, які регулярно користуються цим маршрутом, варто закладати в бюджет поїздки нову суму.

Раніше Politeka повідомляла, подорожчання проїзду в Дніпропетровській області: як з 1 вересня зростуть ціни.