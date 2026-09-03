Винница готовит новую схему теплоснабжения к отопительному сезону: вместо больших котельных город развивает когенерацию, «энергетический остров» и модульные котельные. О том, что изменится для жителей, рассказал городской голова Сергей Моргунов.

Тарифы на коммуналку в Виннице осенью традиционно волнуют жителей, и на этот раз в центре внимания — тепло. Город готовит другую схему теплоснабжения к зиме: после опыта прошлого сезона Винница отказывается от зависимости от больших котельных, которые отапливают целые микрорайоны, и развивает децентрализованную систему с альтернативной генерацией.

Ключевое направление — когенерация, когда котельная одновременно производит и тепло, и электроэнергию. Сейчас в Виннице завершают подключение четырех установок, которые город получил в прошлом году при поддержке международных партнеров. После их запуска будут работать девять когенерационных установок общей мощностью 15,3 МВт.

«Энергетический остров» и солнечные станции

Еще один проект — так называемый «энергетический остров». Это система, которая должна позволить котельным работать независимо от внешнего электроснабжения: на сегодня уже проложено 14,5 километра сетей.

Отдельно развивают солнечную генерацию. При поддержке GIZ в городе построили солнечную электростанцию мощностью 37,6 кВт с накопителем на 200 кВт. На базе «Горсвета» начали строительство еще одной СЭС — на 30 кВт, дополненной аккумуляторными батареями на 20 кВт.

Модульные котельные вместо больших

Вместо больших котельных в Виннице готовятся устанавливать блочно-модульные. Согласно государственному Комплексному плану устойчивости в городе планируют разместить 27 таких объектов, сейчас обустраивают площадки для первых шести.

Масштабная модернизация теплоснабжения идет в районах улиц Пирогова, Матроса Кошки, Князей Кориатовичей и Марии Литвиненко-Вольгемут. Стоимость этого проекта превышает 380 миллионов гривень. В его рамках планируют установить 95 индивидуальных тепловых пунктов — преимущественно в многоэтажках. По состоянию на конец отчетного периода уже смонтировали 42 ИТП.

Проект реализуют в сотрудничестве с NEFCO при грантовой поддержке Шведско-украинской программы поддержки централизованного теплоснабжения и Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде.

Что это значит для жителей

Индивидуальные тепловые пункты в домах позволяют точнее регулировать подачу тепла и, по замыслу города, уменьшить потери в сетях. Когенерация и «энергетический остров» должны сделать котельные менее зависимыми от отключений электроэнергии — именно эта проблема больше всего досаждала зимой, когда вместе со светом останавливались и насосы, а за ними и тепло в квартирах.

Как сообщает «20 хвилин Вінниця», городской голова Сергей Моргунов отчитался о новой схеме теплоснабжения во время заседания сессии 28 августа — в рамках направления «Устойчивость», одного из трех приоритетов Винницы в первом полугодии 2026 года.

Ранее Politeka сообщала, дефицит продуктов в Винницкой области: с какими товарами могут возникнуть трудности.

Также Politeka сообщала, гуманитарная помощь в Виннице: для кого и какая поддержка утверждена на три следующих года.

Как сообщала Politeka, графики отключения света в Винницкой области 1 и 2 сентября: опубликован полный список улиц.