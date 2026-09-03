Вінниця готує нову схему теплопостачання до опалювального сезону: замість великих котелень місто розвиває когенерацію, «енергетичний острів» та модульні котельні. Про те, що зміниться для мешканців, розповів міський голова Сергій Моргунов.

Тарифи на комуналку у Вінниці восени традиційно хвилюють мешканців, і цього разу в центрі уваги — тепло. Місто готує іншу схему теплопостачання до зими: після досвіду минулого сезону Вінниця відмовляється від залежності від великих котелень, які обігрівають цілі мікрорайони, і розбудовує децентралізовану систему з альтернативною генерацією.

Ключовий напрям — когенерація, коли котельня одночасно виробляє і тепло, і електроенергію. Зараз у Вінниці завершують під'єднання чотирьох установок, які місто отримало минулого року за підтримки міжнародних партнерів. Після їх запуску працюватимуть дев'ять когенераційних установок загальною потужністю 15,3 МВт.

«Енергетичний острів» та сонячні станції

Ще один проєкт — так званий «енергетичний острів». Це система, яка має дозволити котельням працювати незалежно від зовнішнього електропостачання: наразі вже прокладено 14,5 кілометра мереж.

Окремо розвивають сонячну генерацію. За підтримки GIZ у місті побудували сонячну електростанцію потужністю 37,6 кВт із накопичувачем на 200 кВт. На базі «Міськсвітла» почали будівництво ще однієї СЕС — на 30 кВт, доповненої акумуляторними батареями на 20 кВт.

Модульні котельні замість великих

Замість великих котелень у Вінниці готуються встановлювати блочно-модульні. Відповідно до державного Комплексного плану стійкості у місті планують розмістити 27 таких об'єктів, зараз облаштовують майданчики для перших шести.

Масштабна модернізація теплопостачання триває в районах вулиць Пирогова, Матроса Кішки, Князів Коріатовичів та Марії Литвиненко-Вольгемут. Вартість цього проєкту перевищує 380 мільйонів гривень. У його межах планують встановити 95 індивідуальних теплових пунктів — переважно у багатоповерхівках. Станом на кінець звітного періоду вже змонтували 42 ІТП.

Проєкт реалізують у співпраці з NEFCO за грантової підтримки Шведсько-української програми підтримки централізованого теплопостачання та Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля.

Що це означає для мешканців

Індивідуальні теплові пункти в будинках дають змогу точніше регулювати подачу тепла і, за задумом міста, зменшити втрати в мережах. Когенерація та «енергетичний острів» мають зробити котельні менш залежними від відключень електроенергії — саме ця проблема найбільше дошкуляла взимку, коли разом зі світлом зупинялися й насоси, а за ними й тепло в квартирах.

Як повідомляє «20 хвилин Вінниця», міський голова Сергій Моргунов прозвітував про нову схему теплопостачання під час засідання сесії 28 серпня — у межах напряму «Стійкість», одного з трьох пріоритетів Вінниці у першому півріччі 2026 року.

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