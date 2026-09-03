Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заверил: дефицита продуктов в регионе нет, полки супермаркетов заполнены, а ограничений в поставках не фиксируют.

Дефицит продуктов в Харькове после ударов РФ по складам и логистическим хабам не подтверждается: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заверил, что полки супермаркетов заполнены, а никаких ограничений в поставках товаров сейчас не фиксируют.

Как сообщает харьковское издание "Шо?!", после серии российских ударов по складам и логистическим хабам по всей Украине жители Харьковщины начали переживать из-за возможного дефицита еды. Ситуацию прояснил руководитель области.

По словам Синегубова, проблем с продуктами нет. Полки в супермаркетах наполнены, а ограничений в поставках не наблюдается.

Мы все это проходили в 2022 году, когда была ограничена логистика именно продуктов питания в продуктовые магазины. Сейчас, на эту минуту, никаких ограничений по наличию тех или иных продуктов питания на полках супермаркетов мы не наблюдаем. Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА

Почему возникли слухи о дефиците

Панику подогрели именно атаки на логистические центры и складские помещения, которые россияне устроили в разных регионах Украины. Из-за этого в соцсетях начали распространяться сообщения, будто отдельные позиции в магазинах могут исчезнуть из продажи.

В ОВА подчеркивают: власть поддерживает постоянную коммуникацию с поставщиками и торговыми сетями, поэтому пока все работает в обычном режиме.

Что делать жителям Харьковщины

Проще говоря, бежать скупать гречку или другие продукты про запас не нужно. Официальных ограничений в поставках нет, и дефицит пока не прогнозируется.

Если ситуация на складах или в логистике изменится, об этом должны оперативно сообщать областная военная администрация и местные власти. Харьковчанам советуют ориентироваться на официальные заявления, а не на слухи в соцсетях.

Ранее Politeka сообщала, дефицит продуктов в Харькове: с чего начались трудности.

Также Politeka сообщала, дефицит продуктов в Харьковской области: в Кабмине рассказали о последствиях ударов по логистическим центрам.