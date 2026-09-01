Дефіцит продуктів у Харкові набув реальних обрисів після того, як Росія прицільно почала знищувати торговельні мережі та склади з продовольством. Про це 31 серпня повідомив міський голова Ігор Терехов.

За останній тиждень літа російські війська 38 разів атакували Харків. Кількість обстрілів зросла вчетверо порівняно з попереднім тижнем. Під ударом опинилися вісім із дев'яти районів міста: троє людей загинули, ще 23 дістали поранення. Ворог бив по АЗС, житлових будинках, підприємствах, складах, навчальному закладу та дорогах.

Найбільше постраждав гіпермаркет «Епіцентр» в Основ'янському районі — останній заклад мережі в Харкові. Гіпермаркет на Олексіївці не відчиняється з 2022 року, а салтівський «Епіцентр» окупанти знищили ще 2024-го. За словами Терехова, оператор у реальному часі бачив, куди летить реактивний дрон, і спрямував його в гіпермаркет посеред робочого дня, коли всередині були відвідувачі й персонал. Росіяни прицільно вбили чоловіка, який прийшов за покупками, ще п'ятеро постраждали.

Удари по логістиці: що кажуть у Кабміні

Масштаб проблеми ширший за Харків. Як повідомляє The Washington Post, Москва змінила тактику і зосередилася на цивільних об'єктах: розбомбила два розподільчі центри мережі «Сільпо» та головний логістичний центр «Новуса» в Києві. Через атаки з полиць зникли свіжі та молочні продукти — сметана, йогурт і сир.

Міністр сільського господарства Тарас Висоцький заявив, що на сьогодні знищено 90% логістичних мереж, які забезпечують постачання харчових продуктів. Водночас він запевнив: загрози голоду чи системного дефіциту не буде.

Найбільші ритейлери вже реагують. «Сільпо» попередило покупців, що доставка деяких товарів займе більше часу. А в АТБ обмежили продаж рибних і м'ясних консервів, олії та оцту — не більше шести одиниць в одному чеку. Експерти Українського клубу аграрного бізнесу допускають, що гречка на полицях може здорожчати до 85 гривень за кілограм.

Для обстрілів Харкова росіяни застосували 12 «Молній», 10 реактивних «Шахедів», вісім FPV-дронів і чотири «Італмаси», ще чотири удари завдали з РСЗВ касетними боєприпасами.

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