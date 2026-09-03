Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов запевнив: дефіциту продуктів у регіоні немає, полиці супермаркетів заповнені, а обмежень у постачанні не фіксують.

Дефіцит продуктів у Харкові після ударів РФ по складах і логістичних хабах не підтверджується: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов запевнив, що полиці супермаркетів заповнені, а жодних обмежень у постачанні товарів наразі не фіксують.

Як повідомляє харківське видання "Шо?!", після серії російських ударів по складах і логістичних хабах по всій Україні мешканці Харківщини почали переживати щодо можливого дефіциту їжі. Ситуацію прояснив очільник області.

За словами Синєгубова, проблем із продуктами немає. Полиці в супермаркетах наповнені, а обмежень у постачанні не спостерігають.

Ми це все проходили у 2022 році, коли була обмежена логістика саме продуктів харчування до продуктових магазинів. Зараз, на цю хвилину, жодних обмежень щодо наявності тих чи інших продуктів харчування на полицях супермаркетів ми не спостерігаємо. Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА

Чому виникли чутки про дефіцит

Паніку підігріли саме атаки на логістичні центри та складські приміщення, які росіяни влаштували в різних регіонах України. Через це в соцмережах почали ширитися повідомлення, ніби окремі позиції в магазинах можуть зникнути з продажу.

В ОВА наголошують: влада тримає постійну комунікацію з постачальниками та торговельними мережами, тож поки що все працює у звичайному режимі.

Що робити мешканцям Харківщини

Простіше кажучи, бігти скуповувати гречку чи інші продукти про запас не треба. Офіційних обмежень у постачанні немає, і дефіцит наразі не прогнозується.

Якщо ситуація на складах чи в логістиці зміниться, про це мають оперативно повідомляти обласна військова адміністрація та місцева влада. Харків'янам радять орієнтуватися на офіційні заяви, а не на чутки в соцмережах.

Раніше Politeka повідомляла, дефіцит продуктів у Харкові: з чим почалися проблеми.

Також Politeka повідомляла, дефіцит продуктів у Харківській області: у Кабміні розповіли про наслідки ударів по логістичним центрам.