Отключение света в Кировоградской области 4 и 5 сентября затронет ряд улиц в Кропивницком — причиной является плановое техническое обслуживание электросетей.

Графики отключения света в Кировоградской области снова обновили — 4 и 5 сентября часть потребителей в Кропивницком временно останется без электроэнергии. Об этом сообщает официальный сайт Кировоградоблэнерго.

4 сентября электроэнергию будут отключать в три временных промежутка: с 08:00 до 17:00, с 09:00 до 13:00 и с 12:00 до 17:00.

Самый длительный промежуток — с 08:00 до 17:00. Без света останутся, в частности, дома на улице Бобринецкий шлях (58/49, 60/32), переулке Санаторном, улицах Николая Михновского, Светланы Барабаш, Дорогого Семена, Гурбенской и Садовой, а также на переулках Санаторном 1-м, 2-м и 3-м, Лунёвском и Профилакторном.

С 09:00 до 13:00 электроснабжение могут отключить на улицах Княгини Ольги, Ольвиопольской, Евгения Маланюка, Леонида Куценко, Андрея Матвиенко, Любомира Гузара, Тихой, Барболина, Курганной, Романа Майстерюка, Гранитной, Глебка и на переулках Дачном, Натальи Бракер и Максима Бендерова.

Ещё один промежуток — с 12:00 до 17:00 — затронет потребителей на Бобринецком шляху, переулках Бобринецком, Арнаутовском, Компанеевском, Друку, Зелёном, Вишняковском, а также на улицах Линия 2-Га, Линия 5-а, Линия 4-я, Линия 3-я, Линия 10-я, Линия 10-а, Светланы Барабаш, Дорогого Семена и Соломии Крушельницкой.

5 сентября с 08:00 до 17:00 плановые работы повторятся по адресам первого перечня 4 сентября: Бобринецкий шлях, переулок Санаторный, улицы Николая Михновского, Светланы Барабаш, Дорогого Семена, Гурбенская и Садовая, а также переулки Гурбенский, Санаторный 1-й, 2-й, 3-й, Лунёвский и Профилакторный.

Отключения носят плановый характер и связаны с техническим обслуживанием электросетей. Энергетики советуют заранее зарядить телефоны, павербанки и позаботиться о запасе воды.

Ранее Politeka сообщала, отключение воды в Кропивницком 3 сентября: коммунальщики назвали, какие улицы остались без водоснабжения.

Также Politeka сообщала, отключение света в Кропивницком 2 и 3 сентября: опубликован подробный график с адресами.

Как сообщала Politeka, графики отключения света в Кировоградской области 1 и 2 сентября: на каких улицах электричество выключат на 9 часов.