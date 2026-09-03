В Днепре ряд адресов временно остался без воды и света из-за аварийных и плановых работ на коммунальных сетях. Горсовет предупредил о масштабном отключении водоснабжения 5 сентября.

Отключение света в Днепропетровской области на этой неделе дополнились еще и перебоями с водоснабжением в самом Днепре. В четверг, 3 сентября, коммунальные бригады устраняют аварийные повреждения на сетях водо- и электроснабжения, поэтому по ряду адресов временно прекращена подача услуг. Об этом сообщили в Днепровском городском совете, передает «Відомо».

По состоянию на 14:00 коммунальщики уже завершили ремонтные работы и восстановили подачу воды на улице Рабочей, 152 (блоки 5 и 6) и на проспекте Дмитрия Яворницкого, 58. На других участках бригады КП «Днепроводоканал» продолжают работать.

Из-за аварийно-восстановительных работ водоснабжение сейчас отсутствует по таким адресам:

ул. Малиновая, ул. Клубничная, ул. Сурская (из-за работ на ул. Малиновой, 1);

ул. Павла Скоропадского, 1, 3, 5, 7 и просп. Дмитрия Яворницкого, 72, 72-А, 74, 76, 78, 82;

ул. Петриковская, ул. Передовая (д. 650–788), ул. Царичанская, ул. Касьянка;

ул. Защитников Неба, 17 (работы планируют завершить в течение дня);

просп. Александра Поля, 92 (ремонт продолжается);

ул. Старокозацкая, 60 (восстановление начнется после демонтажа пола библиотекой).

В горсовете добавили, что все повысительные и насосно-фильтровальные станции города работают в штатном режиме, а подачу воды по указанным адресам восстановят сразу после завершения работ.

Масштабное отключение воды 5 сентября

Отдельное предупреждение касается жителей нагорной части Днепра и Новоалександровской громады: там проведут масштабные ремонтные работы на водоводе диаметром 700 мм. Из-за этого с 01:00 до 23:00 субботы, 5 сентября 2026 года, будет полностью прекращено водоснабжение правобережной нагорной части города и Новоалександровской территориальной громады.

Восстановление устойчивого режима водоснабжения ожидается до 12:00 воскресенья, 6 сентября. Поэтому горожанам советуют заранее подготовиться к длительной паузе в подаче воды.

Как подготовиться к отключению воды 5 сентября

Коммунальщики рекомендуют заранее сделать необходимый запас питьевой и технической воды. Для питья лучше набрать бутилированную или кипяченую воду, а для хозяйственных нужд подойдут чистые ведра, канистры и ванны. Это позволит спокойно пережить период, пока на водоводе будут продолжаться работы.

Ситуация со светом в Днепре 3 сентября

По сообщению «Укрэнерго», в Днепре в течение дня 3 сентября не применяются графики почасовых отключений электроэнергии. Однако в городе продолжаются локальные аварийные и плановые работы.

Из-за аварии временно обесточен дом на улице Даниила Нечая, 29 — ремонт запланирован на сегодня. Кроме того, из-за плановых работ компании ЦЭК до 18:00 свет отключен по адресам: ул. Алана Шепарда, 10; ул. Макарова, 27Д, 27Н; ул. Независимости, 29, 31К, 36.

Ранее Politeka сообщала, стоит зарядить павербанки: энергетики предупредили о графиках отключения света в Днепропетровской области 1 и 2 сентября.

Также Politeka сообщала, стоит зарядить телефоны и павербанки: графики отключения света в Днепропетровской области на неделю с 31 августа по 6 сентября.