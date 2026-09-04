Гуманитарная помощь для ВПО в Полтавской области остается одной из самых масштабных в Украине — на конец августа 2026 года в регионе официально учтены 189 128 внутренне перемещенных лиц. Такие данные привело Управление по вопросам реинтеграции, социальной защиты ветеранов и ВПО Полтавской ОВА в ответе на запрос издания «Комментарии».
Кто нашел приют на Полтавщине
По данным Единой информационной базы данных о ВПО, по состоянию на 28 августа 2026 года в области числилось 189 128 переселенцев. В демографической структуре преобладают женщины и люди трудоспособного возраста.
Женщин — 113 079 человек, мужчин — 76 049. Лиц трудоспособного возраста — 91 841. Пенсионеров — 49 179, детей до 18 лет — 35 295, лиц с инвалидностью — 12 813.
Откуда прибыли переселенцы
География происхождения эвакуированных напрямую отражает интенсивность боевых действий. Больше всего людей прибыло из Донецкой области — 66 412 человек, вторая по численности группа — из Харьковщины: 62 898 переселенцев.
Далее идут Луганская (18 941 человек), Сумская (6 794), Запорожская (5 386), Днепропетровская (4 224) и Херсонская (3 509) области. Еще 957 переселенцев прибыли из временно оккупированных Крыма и Севастополя.
Сколько людей живет в местах временного проживания
В Полтавской области официально утверждено 65 мест временного проживания (МВП). Сейчас в них проживает 3 672 человека — это менее 2% от общего числа зарегистрированных ВПО. Большинство переселенцев арендует жилье самостоятельно или живет у родственников.
Сколько стоит содержание городка для переселенцев
В ОВА отметили, что располагают данными о бюджетных расходах только по одному объекту — модульному городку в Полтаве на 245 мест. Его обустроили в начале 2023 года в рамках международного проекта «Под безопасной крышей» при содействии правительства Великобритании и Фонда международной солидарности Польши.
В 2025 году на содержание городка из бюджета направили 1 335 тысяч гривен, а за январь–июнь 2026 года расходы составили 526,8 тысячи гривен.
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