Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області пропонують в різни х локаціях.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області можна знайти завдяки приватним власникам, які готові приймати переселенців без орендної плати, повідомляє видання Politeka.net.



Актуальні варіанти опубліковано на сайті Допомагай.

У Кременчуці господарі можуть поселити окрему жінку або матір із дитиною від трьох років. Платити за кімнату не потрібно. Від мешканців очікують охайності, дотримання порядку та бережливого ставлення до майна.

У будинку є кухня, ванна кімната, туалет і централізоване водопостачання. За попередніми умовами, залишатися можна до завершення воєнного стану. Організаційні питання власники пропонують обговорювати через Viber.

Ще один варіант розташований у Мачухах неподалік обласного центру. Там будинок має газове опалення, інтернет, душову кабіну, побутову техніку та санвузол усередині.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області також доступне в Козлівщині. У цьому випадку передбачене спільне проживання. Власники розраховують на взаємну повагу та посильну допомогу по господарству.

Помешкання обладнане системами водопостачання й каналізації. Для випадків відключення електрики передбачили резервне живлення. Додатково є літня кухня та доступ до мережі.

На подвір’ї господарі утримують свійських тварин. Тому майбутнім мешканцям радять заздалегідь врахувати особливості такого побуту.

Перед переїздом варто перевірити, чи залишається оголошення чинним. Також потрібно погодити термін перебування, правила спільного проживання, доступні зручності та інші деталі.

Подібні пропозиції регулярно оновлюються, але вільні місця можуть швидко займати. Переселенцям, які зацікавилися конкретним варіантом, радять не зволікати зі зверненням до власників.

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