У Полтаві з 1 вересня 2026 року розпочався прийом заяв на виплату до Дня захисту дітей для дітей військовослужбовців, які зникли безвісти або перебувають у полоні.

Грошова допомога для дітей у Полтавській області стартує з 1 вересня — Полтавська міська рада оголосила про початок прийому заяв на виплату до Дня захисту дітей для дітей військовослужбовців, які зникли безвісти або перебувають у полоні.

Допомогу зможуть оформити на дітей двох категорій захисників. Ідеться про дітей військовослужбовців, які зникли безвісти, та про дітей оборонців, що наразі перебувають у полоні. Грошова підтримка має полегшити життя родин, чиї близькі не повернулися додому, а їхня доля остаточно не відома.

Прийом заяв розпочинається з 1 вересня 2026 року, про що міська влада повідомила через офіційний Telegram-канал Полтавської міської ради. Суму виплати й дату нарахування родинам уточнюватимуть безпосередньо під час подання документів.

Це рішення — частина підтримки родин захисників, яку надає місцева влада. Головна умова для отримання грошей — документально підтверджений статус військовослужбовця як зниклого безвісти або такого, що перебуває в полоні.

Як оформити виплату

Щоб отримати грошову допомогу, батьки або законні представники дитини мають подати заяву до уповноваженого органу Полтавської міської ради. Для оформлення, як правило, потрібні документ, що підтверджує родинний зв'язок дитини із захисником, та довідка про те, що військовослужбовець зник безвісти або перебуває в полоні.

Точний перелік документів, адресу для подання заяви та контакти варто перевіряти на офіційних ресурсах Полтавської міської ради або в її Telegram-каналі. Оскільки прийом заяв уже відкритий, родинам радять не зволікати з підготовкою паперів.

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