Аренда квартир в Полтаве за год подорожала примерно на 2–3 тысячи гривен, а спрос превышает предложение. Сколько стоит нормальная однокомнатная квартира и как не переплатить владельцам — рассказал риелтор.

Аренда жилья в Полтаве за последний год заметно подорожала — примерно на 2–3 тысячи гривен в месяц. Как сообщает местное издание «У Полтаві», найти квартиру по приемлемой цене становится все сложнее: спрос в городе превышает предложение, а часть владельцев отказывает семьям с детьми и людям с домашними животными.

Спрос в Полтаве превышает предложение

По словам владельца агентства недвижимости «Vector» Владислава Колесника, желающих арендовать жилье сейчас больше, чем доступных квартир. Особенно это заметно летом и накануне начала учебного года, когда в город съезжаются студенты, а местные жители ищут более комфортное жилье.

Такая ситуация продолжается еще с начала полномасштабного вторжения. «Жилья вообще не хватает. Спрос довольно высокий. В Полтаве он почти всегда превышает предложение, за исключением отдельных периодов, например зимних праздников», — объясняет риелтор. Сейчас сдают почти все, что есть, даже квартиры не в лучшем состоянии.

Сколько стоит аренда квартиры в Полтаве

Самые дешевые однокомнатные квартиры стоят ориентировочно 5 тысяч гривен в месяц. Однако за такую цену жилье обычно в очень плохом состоянии — со старым ремонтом и минимальными удобствами.

«Если говорить о квартире, в которой можно нормально жить, то цена аренды однокомнатной стартует примерно от 8 тысяч гривен», — говорит Владислав Колесник. Наибольший спрос имеют именно однокомнатные квартиры, чаще всего в диапазоне 10–15 тысяч гривен. Дороже стоят помещения с индивидуальным отоплением.

Как не переплатить за квартиру

Владельцы нередко завышают цены: хотят получить за помещение как можно больше, хотя это не всегда соответствует рыночной стоимости. Поэтому риелтор советует не ориентироваться только на один вариант, а сравнить несколько похожих квартир в том же районе и примерно в одинаковом состоянии.

Не стоит также спешить с оплатой. Сначала нужно пообщаться с владельцем, уточнить все детали и лично осмотреть жилье. Только после проверки состояния квартиры можно договариваться об условиях аренды, сроке проживания, сумме оплаты и переходить к оформлению договора.

Что проверить перед арендой

В объявлении прежде всего обращайте внимание на фотографии. Если снимок только один или его нет вообще — это должно насторожить. Некоторые владельцы годами используют старые фото, сделанные сразу после ремонта.

«Бывает, что владелец сделал ремонт в 2014 году, сфотографировал квартиру и потом много лет сдает ее по этим фотографиям», — приводит пример Колесник. Он советует проверить, чтобы на фото были все комнаты, кухня, санузел, коридор, мебель и техника. Во время осмотра квартиры стоит проверить работу холодильника, стиральной машины, сантехники, кранов, дверей и мебели, а также осмотреть жилье на наличие повреждений — это поможет избежать споров при выселении.

Как договориться, если есть ребенок или домашнее животное

Владельцы часто отказывают семьям с детьми или с животными из-за опасений по поводу шума и повреждения имущества. Однако такую ситуацию можно решить договоренностью. О домашнем животном стоит сообщить еще до просмотра квартиры и подробно рассказать о нем: какое это животное, приучено ли к квартире, стерилизовано ли и вакцинировано. Можно также предложить возмещение, если животное что-то повредит, или оплату клининга после окончания аренды.

Своя история есть у семьи Дмитрия и Александры Мельник, которые около месяца назад вернулись в Полтаву из Харькова. Некоторые владельцы, услышав о Харькове, сразу считали их переселенцами и либо отказывали, либо повышали цену на 3–4 тысячи гривен. Через месяц неудачных поисков семья до сих пор без жилья.

Что прописать в договоре аренды

Внимательно отнеситесь к условиям договора. Случается, что квартиры сдают только на шесть месяцев, тогда как арендатору нужно жилье на более длительный срок, чтобы не искать новое помещение через полгода. Стоит также уточнить возможность зафиксировать цену на длительный период.

Помните об услугах риелтора: комиссия агентства может составлять 50% месячной стоимости аренды. Например, если квартира стоит 15 тысяч гривен в месяц, дополнительно придется заплатить риелтору около 7,5 тысячи гривен.

В конце риелтор советует четко определить требования к будущему жилью — район, состояние квартиры, тип отопления — и сверить их с собственным бюджетом. Это поможет быстрее отсеять неподходящие варианты и найти жилье без лишних переплат.

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