Оренда квартир у Полтаві за рік подорожчала приблизно на 2–3 тисячі гривень, а попит перевищує пропозицію. Скільки коштує нормальна однокімнатна квартира та як не переплатити власникам — розповів рієлтор.

Оренда житла у Полтаві за останній рік суттєво подорожчала — приблизно на 2–3 тисячі гривень на місяць. Як повідомляє місцеве видання «У Полтаві», знайти квартиру за прийнятною ціною стає дедалі складніше: попит у місті перевищує пропозицію, а частина власників відмовляє сім'ям із дітьми та людям із домашніми тваринами.

Попит у Полтаві перевищує пропозицію

За словами власника агентства нерухомості «Vector» Владислава Колісника, охочих орендувати житло зараз більше, ніж доступних квартир. Особливо це помітно влітку та напередодні початку навчального року, коли до міста з'їжджаються студенти, а місцеві шукають комфортніше помешкання.

Така ситуація триває ще від початку повномасштабного вторгнення. «Житла взагалі не вистачає. Попит доволі високий. У Полтаві він майже завжди перевищує пропозицію, за винятком окремих періодів, наприклад зимових свят», — пояснює рієлтор. Зараз здають майже все, що є, навіть квартири в не найкращому стані.

Скільки коштує оренда квартири в Полтаві

Найдешевші однокімнатні квартири коштують орієнтовно 5 тисяч гривень на місяць. Проте за таку ціну житло зазвичай у дуже поганому стані — зі старим ремонтом і мінімальними зручностями.

«Якщо говорити про квартиру, в якій можна нормально жити, то ціна оренди однокімнатної стартує приблизно від 8 тисяч гривень», — каже Владислав Колісник. Найбільший попит мають саме однокімнатні квартири, найчастіше в діапазоні 10–15 тисяч гривень. Дорожче коштують помешкання з індивідуальним опаленням.

Як не переплатити за квартиру

Власники нерідко завищують ціни: хочуть отримати за помешкання якомога більше, хоча це не завжди відповідає ринковій вартості. Тому рієлтор радить не орієнтуватися лише на один варіант, а порівняти кілька схожих квартир у тому самому районі та приблизно в однаковому стані.

Не варто також поспішати з оплатою. Спочатку потрібно поспілкуватися з власником, уточнити всі деталі та особисто оглянути житло. Лише після перевірки стану квартири можна домовлятися про умови оренди, термін проживання, суму оплати та переходити до оформлення договору.

Що перевірити перед орендою

В оголошенні насамперед звертайте увагу на фотографії. Якщо знімок лише один або його немає взагалі — це має насторожити. Деякі власники роками використовують старі фото, зроблені одразу після ремонту.

«Буває, що власник зробив ремонт у 2014 році, сфотографував квартиру і потім багато років здає її за цими фотографіями», — наводить приклад Колісник. Він радить перевірити, щоб на фото були всі кімнати, кухня, санвузол, коридор, меблі й техніка. Під час огляду квартири варто перевірити роботу холодильника, пральної машини, сантехніки, кранів, дверей і меблів, а також оглянути житло на наявність пошкоджень — це допоможе уникнути суперечок під час виселення.

Як домовитися, якщо є дитина або домашня тварина

Власники часто відмовляють сім'ям із дітьми чи з тваринами через побоювання щодо шуму та пошкодження майна. Проте таку ситуацію можна вирішити домовленістю. Про домашню тварину варто повідомити ще до перегляду квартири та детально розповісти про неї: яка це тварина, чи привчена до квартири, чи стерилізована й вакцинована. Можна також запропонувати відшкодування, якщо тварина щось пошкодить, або оплату клінінгу після завершення оренди.

Своя історія є в родини Дмитра та Олександри Мельник, які близько місяця тому повернулися до Полтави з Харкова. Деякі власники, почувши про Харків, одразу вважали їх переселенцями і або відмовляли, або підвищували ціну на 3–4 тисячі гривень. Через місяць невдалих пошуків родина досі без житла.

Що прописати в договорі оренди

Уважно поставтеся до умов договору. Трапляється, що квартири здають лише на шість місяців, тоді як орендарю потрібне житло на довший термін, щоб не шукати нове помешкання через пів року. Варто також уточнити можливість зафіксувати ціну на тривалий період.

Пам'ятайте про послуги рієлтора: комісія агентства може становити 50% місячної вартості оренди. Наприклад, якщо квартира коштує 15 тисяч гривень на місяць, додатково доведеться заплатити рієлтору близько 7,5 тисячі гривень.

Насамкінець рієлтор радить чітко визначити вимоги до майбутнього помешкання — район, стан квартири, тип опалення — і звірити їх із власним бюджетом. Це допоможе швидше відсіяти невідповідні варіанти та знайти житло без зайвих переплат.

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