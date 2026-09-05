Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 6 по 12 сентября показывает резкие перепады: от +20° в начале недели до +29° в субботу, 12 сентября, синоптики предупреждают о перепаде температур до 9°.

предыдущий прогноз погоды на неделю для Днепропетровской области уже предупреждал о нестабильной погоде, а новая неделя с 6 по 12 сентября принесет еще один сюрприз: резкое потепление от +20° до +29° на фоне возможных осадков в начале периода.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели с 6 по 12 сентября дневные температуры в Днепропетровской области будут колебаться от +20° до +29°.

В воскресенье, 6 сентября, воздух днем прогреется до +22°, ночью ожидается +17°, небо будет малооблачным, и синоптики допускают возможные осадки.

В понедельник, 7 сентября, столбики термометров днем опустятся до +20° — это будет самый прохладный день недели, ночью +13°, облачность малооблачная, и, как и накануне, возможны осадки.

Во вторник, 8 сентября, температура днем удержится на отметке +21°, ночью похолодает до +12°, небо останется малооблачным, осадков не прогнозируют.

В среду, 9 сентября, воздух прогреется до +24°, ночью ожидается лишь +11° — самая холодная ночь недели, облачность малооблачная, без осадков.

В четверг, 10 сентября, дневная температура вырастет до +26°, ночью +14°, небо малооблачное, осадков не будет.

В пятницу, 11 сентября, столбики термометров поднимутся до +27° днем, ночью +15°, облачность малооблачная, без осадков.

В субботу, 12 сентября, неделя завершится самым теплым днем — днем до +29°, ночью +17°, облачность переменная, осадков не прогнозируют.

Таким образом, самым теплым днем недели станет суббота, 12 сентября, с температурой до +29°, а самым прохладным — понедельник, 7 сентября, когда днем будет лишь +20°. Перепад температур за неделю достигнет 9°. Осадки синоптики допускают в начале периода — в воскресенье, 6 сентября, и в понедельник, 7 сентября.

В начале недели, когда возможны осадки, стоит иметь при себе зонт и быть осторожными на дороге. А с приближением выходных, когда температура поднимется до +26...+29°, жителям области стоит пить больше воды, планировать активные дела на утро или вечер и избегать длительного пребывания под солнцем в самые жаркие часы.

Ранее Politeka сообщала, прогноз погоды на неделю с 4 по 10 сентября в днепропетровской области: синоптики предупредили о перепаде температур.

Также Politeka сообщала, прогноз погоды на неделю с 3 по 9 сентября на днепропетровщине: синоптики предупредили о резком перепаде температуры.

Как сообщала Politeka, прогноз погоды на неделю в днепропетровской области со 2 по 8 сентября: синоптики предупредили о стремительном изменении температуры.