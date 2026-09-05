Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 6 по 12 вересня показує стрімкі перепади: від +20° на початку тижня до +29° у суботу, 12 вересня, синоптики попереджають про перепад температур до 9°.

Попередній прогноз погоди на тиждень для Дніпропетровської області вже попереджав про нестабільну погоду, а новий тиждень із 6 по 12 вересня принесе ще один сюрприз: стрімке потепління від +20° до +29° на фоні можливих опадів на початку періоду.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня з 6 по 12 вересня денні температури у Дніпропетровській області коливатимуться від +20° до +29°.

У неділю, 6 вересня, повітря вдень прогріється до +22°, вночі очікується +17°, небо буде малохмарним, і синоптики допускають можливі опади.

У понеділок, 7 вересня, стовпчики термометрів удень опустяться до +20° — це буде найпрохолодніший день тижня, вночі +13°, хмарність малохмарна, і, як і напередодні, можливі опади.

У вівторок, 8 вересня, температура вдень утримається на позначці +21°, вночі похолодає до +12°, небо залишиться малохмарним, опадів не прогнозують.

У середу, 9 вересня, повітря прогріється до +24°, вночі очікується лише +11° — найхолодніша ніч тижня, хмарність малохмарна, без опадів.

У четвер, 10 вересня, денна температура зросте до +26°, вночі +14°, небо малохмарне, опадів не буде.

У п’ятницю, 11 вересня, стовпчики термометрів піднімуться до +27° вдень, вночі +15°, хмарність малохмарна, без опадів.

У суботу, 12 вересня, тиждень завершиться найтеплішим днем — вдень до +29°, вночі +17°, хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 12 вересня, з температурою до +29°, а найпрохолоднішим — понеділок, 7 вересня, коли вдень буде лише +20°. Перепад температур за тиждень сягне 9°. Опади синоптики допускають на початку періоду — у неділю, 6 вересня, та в понеділок, 7 вересня.

На початку тижня, коли можливі опади, варто мати при собі парасольку й бути обережними на дорозі. А з наближенням вихідних, коли температура підніметься до +26...+29°, мешканцям області варто пити більше води, планувати активні справи на ранок або вечір і уникати тривалого перебування під сонцем у найспекотніші години.

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