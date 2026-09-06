Графики отключения света в Черкасской области на неделю с 7 по 13 сентября предусматривают ежедневные плановые обесточивания.

Графики отключения света в Черкасской области на неделю с 7 по 13 сентября предусматривают ежедневные плановые отключения. Об этом сообщает Черкассыоблэнерго.

Энергетики проводят плановые ремонтные работы на сетях, поэтому электроэнергию временно будут отключать на отдельных улицах Черкасс и в селе Домантово. Большинство отключений продлятся несколько часов в рабочее время.

Когда и на каких улицах будут отключать свет

В понедельник, 7 сентября, с 09:00 до 17:00 без электроэнергии останутся дома на улице Смелянской (№№ 166, 167, 171, 173, 173/1, 173/2, 173/6, 177, 179, 189). С 09:00 до 15:00 обесточат улицы Авиаторов Касяненков, Р. Сашевича, Землеустроительную, Солнечную и В. Хвойки.

В тот же день с 09:00 до 16:00 отключения затронут улицы Припортовую Волкова, В. Черновола, Защитников Украины, Криваловскую, Надпольную, а также бульвар Т. Шевченко (дома 311а, 317).

Во вторник, 8 сентября, с 09:00 до 16:00 света не будет на бульваре Т. Шевченко (№№ 88, 90, 96–112, 106, 108), на улице Университетской, 26/1, на улице В. Стуса (№№ 56, 58–73, 61, 63), в переулке М. Слабошпицкого (№№ 63–122, 86) и на улице Героев Днепра, 90.

В среду, 9 сентября, с 09:00 до 17:00 плановые работы проведут на улице В. Великого — без света останутся дома №№ 33, 33/1, 35, 37, 39, 43, а также дома на улице Н. Сотни. В четверг, 10 сентября, с 09:00 до 16:00 обесточат улицы Пахарей (№№ 4, 26, 45, 49, 57, 59) и Грибную.

В пятницу, 11 сентября, с 09:00 до 16:00 отключения планируются на улицах Праведницы Шулежко, Добровольческих батальонов, М. Грушевского, С. Петлюры и И. Гонты. Частично с 08:00 до 17:00 электроэнергию будут отключать в селе Домантово — на улицах Криворучко, Победы и Школьной.

Что делать во время отключения

Чтобы уменьшить неудобства, энергетики советуют заранее зарядить телефоны, павербанки и другие устройства. Свет возвращают сразу после завершения работ, однако время может немного смещаться в зависимости от сложности задач на линии. Подробные графики отключения света в Черкасской области на неделю с 7 по 13 сентября обновляют на официальном сайте облэнерго.

Ранее Politeka сообщала, зарядите телефоны и павербанки: опубликованы графики отключения света в Черкасской области 1 и 2 сентября.