Графики отключения света в Черниговской области на неделю с 7 по 13 сентября опубликованы.

Графики отключения света в Черниговской области на неделю с 7 по 13 сентября опубликовало АО «Черниговоблэнерго» — в рабочие дни без электроэнергии останутся десятки улиц Чернигова, а в выходные перечень отключений заметно сократят.

Плановые работы разделены на два временных промежутка. Ежедневно с 08:00 до 20:00 свет будут отключать в дачном товариществе «Лелека» (дома 15, 16, 17, 21, 26, 27), на улице Набережная (д. 2, 31, 33, 11111) и Первой Набережной (д. 21, 41, 45, 47, 49, 45А) — этот график будет действовать с 7 по 13 сентября включительно.

Второй промежуток — с 09:00 до 17:00 — затронет только рабочие дни. Самый широкий перечень адресов запланирован на 7 сентября: улицы Березовая, Белоусская, Борщовая, Вадима Модзалевского, Весенняя, Вишневая, Волковича, Гетьмана Полуботка, Элеваторная, Забаровский, Заньковецкой, Коцюбинского, Леонида Пашина, Липинского, Мстиславская, Новая, Одесская, Памятная, Первомайская, Подлесная, Подусовская, Полуботка, Пятницкая, Ремесленная, Романа Бжеского, Садовая, Соловьиная, Соловьиный, Спортивная, Старобелоусская, Стародубского полка, Староказарменная, Степана Бандеры, Степной, Степовая, Теробороны, Транспортная, Трудовая, Харьковская. Отдельно с 09:00 до 19:00 обесточат дома 37 и 39 на улице Киевской.

8 сентября к перечню добавятся улицы Борисоглебская, Днепровская, Днепровский, Мира, Подусовский, Танкистов и Шевченко, 9 сентября — Галины Кузьменко, Гончая, Иоанна Максимовича, Князя Черного, Александра Мациевского, Пантелеймоновская, Победы и Хлебопекарская, а 10 сентября — Вячеслава Черновола, Ивана Мазепы и Любечская. В четверг 11 сентября без света останутся и жители улиц 1-й танковой бригады, Кибальчича, Киевская, Кольцевая, Космонавтов, Котляревского, Левка Лукьяненко, Михаила Грушевского, Народного движения, Алексея Сенюка, Северная, Северный, Проектный, Сосновая и Яловщина.

В выходные 12 и 13 сентября объем работ будет меньше: с 08:00 до 20:00 обесточат только дачное товарищество «Лелека», улицы Набережная и Первая Набережная по тем же адресам, что и в будни.

Как узнать об отключении в своём доме

Полный график плановых отключений публикуют на официальном сайте АО «Черниговоблэнерго» в разделе «Отключения». При аварийном отключении компания советует обращаться в кол-центр или следить за объявлениями на официальных страницах облэнерго в соцсетях.

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