Графіки відключення світла в Чернігівській області на тиждень з 31 серпня по 6 вересня опублікували енергетики: планові знеструмлення торкнуться десятків вулиць Чернігова, тож мешканцям варто заздалегідь зарядити телефони та павербанки.

Графіки відключення світла в Чернігівській області на новий тиждень знову оновилися — планові знеструмлення в обласному центрі триватимуть у денні години. Як повідомляє Чернігівобленерго, світло вимикатимуть через ремонтні роботи на мережах, тому мешканцям варто заздалегідь підготуватися.

Оновлені графіки відключення світла в Чернігівській області на тиждень з 31 серпня по 6 вересня стосуються міста Чернігова. За оприлюдненим переліком, 31 серпня електроенергії не буде з 6:00 до 17:00, а 1–4 вересня — з 8:00 до 17:00.

31 серпня: з 6:00 до 17:00

1-й Зарічний, 2-й Зарічний, Білоуська, Горобинова, Дачне товариство Лелека, Дьошина, Забарівський, Запрудна, Зарічна, Івана Мазепи, Киїнська, Куліша, Малинова, Мурахтова, Набережна, Нова, Павлівська, Перша Набережна, Полянська, Садова, Солов'їна, Солов'їний, Степний, Степова, Ушинського, Василя Стуса, Гонча, Друга Набережна, Перемоги, Стриженський, 3-я Поліська, Андріївська, Балицького, В'ячеслава Чорновола, І. Багряного, Княжа, Князя Чорного, Козацька, Миру, Михайла Комочкова, Народного руху, Оборонців Чернігова, Олексія Фльорова, Пирогова, Рапопорта, Святомиколаївська, Шевченка.

1 вересня: з 8:00 до 17:00

Дачне товариство Лелека, Набережна, Перша Набережна, 1-й Глухівський, 2-й Глухівський, Алєксєєва, Білевич Олени, Білоуська, Віктора Костарчука, Глухівська, Гонча, Городнянська, Громадська, Елеваторна, Забарівський, Кибальчича, Київська, Киїнська, Княжа, Князя Чорного, Козацька, Комунальна, Комунальний, Корюківська, Кукушанка, Леоніда Каденюка, Любецька, Миру, Михайла Грушевського, Молчанова, Мстиславська, Народного руху, Нова, Олександра Лазаревського, Олександра Самійленка, Олексія Сенюка, Опанаса Шафонського, Першотравнева, Привітна, Ремзаводська, Репіна, Сагайдак, Сагайдак 1-Й, Садова, Святомиколаївська, Седнівська, Седнівський, Солов'їна, Солов'їний, Соснова, Степний, Степова, Трудова, Українська, Шевченка, Юрія Мезенцева.

2 вересня: з 8:00 до 17:00

Дачне товариство Лелека, Набережна, Перша Набережна, 1-й Глухівський, 2-й Глухівський, Білоуська, Гетьмана Полуботка, Глухівська, Городнянська, Громадська, Дмитра Самоквасова, Елеваторна, Забарівський, Івана Богуна, Киїнська, Княжа, Князя Чорного, Козацька, Корюківська, Кукушанка, Леоніда Каденюка, Любецька, Миру, Молчанова, Народного руху, Нова, Остапа Вишні, Першотравнева, Привітна, Сагайдак, Сагайдак 1-Й, Садова, Святомиколаївська, Седнівська, Седнівський, Солов'їна, Солов'їний, Степний, Степова, Трудова.

3 вересня: з 8:00 до 17:00

Дачне товариство Лелека, Набережна, Перша Набережна, 1-й Глухівський, 2-й Глухівський, Білоуська, Вокзальний, Глухівська, Городнянська, Громадська, Елеваторна, Жабинського, Забарівський, Захисників України, Киїнська, Княжа, Князя Чорного, Козацька, Корюківська, Кукушанка, Левка Лук'яненка, Леоніда Каденюка, Любецька, Миру, Молчанова, Народного руху, Нова, Першотравнева, Привітна, Сагайдак, Сагайдак 1-Й, Садова, Святомиколаївська, Седнівська, Седнівський, Солов'їна, Солов'їний, Степний, Степова, Трудова, Шевченка.

4 вересня: з 8:00 до 17:00

Дачне товариство Лелека, Набережна, Перша Набережна, 1-й Глухівський, 2-й Глухівський, Білоуська, Глухівська, Городнянська, Громадська, Елеваторна, Забарівський, Княжа, Князя Чорного, Козацька, Корюківська, Кукушанка, Леоніда Каденюка, Любецька, Межова, Миру, Молчанова, Народного руху, Нова, Олександра Мацієвського, Першотравнева, Привітна, Промислова, Рятувальників, Сагайдак, Сагайдак 1-Й, Садова, Святомиколаївська, Седнівська, Седнівський, Солов'їна, Солов'їний, Степана Подобайло, Степний, Степова, Трудова, Шевченка.

Що робити мешканцям під час знеструмлень

На період відключень енергетики радять заздалегідь зарядити телефони, павербанки та ліхтарики, а також підготувати запас води. Якщо світло у вашому будинку відсутнє довше заявленого графіка, слід звертатися до кол-центру «Чернігівобленерго».

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