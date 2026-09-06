Графики отключения света в Полтавской области с 7 по 9 сентября будут действовать с 08:00 до 17:00.

Графики отключения света в Полтавской области на ближайшие дни опубликовала Новосанжарская поселковая территориальная громада. Плановые работы оператора системы распределения будут проходить ежедневно с 08:00 до 17:00 и охватят десятки сел Полтавского района.

В понедельник, 7 сентября, без света временно останутся села Великие Солонцы, Пологи, Дубина, Клюсовка, Руденковка, Вольный Степ, Крутая Балка, Кустолово Первое, Стрижевщина, Забридки, Малый Кобелячек, Баловка, Висичи, Ганжи, Кунцево, Собковка и Старые Санжары. В поселке Новые Санжары обесточат часть улицы Маджарянской.

Во вторник, 8 сентября, перерывы в электроснабжении запланированы в Зачепиловке, Баловке, Висичах, Ганжах, Кунцевом, Собковке, Старых Санжарах, Великом Кобелячке, Горобцах, Кальницком, Пасечном, Супротивной Балке и Забридках. В Новых Санжарах работы будут вестись на улицах Береговой, Набережной, Независимости, Ветеринарной и соседних переулках.

В среду, 9 сентября, — завершающий день графиков отключения света в Полтавской области с 7 по 9 сентября. Плановые работы пройдут в Забридках, Великом Кобелячке, Горобцах, Бечевом, Поповом, Баловке, Висичах, Ганжах, Кунцевом, Собковке, Старых Санжарах, Малом Кобелячке, Дубине, Вольном Степу и Крутой Балке.

Как проверить, отключат ли свет по вашему адресу

Полные перечни улиц и номеров домов громада публикует отдельными объявлениями на каждый день: на 7 сентября, на 8 сентября и на 9 сентября. Перед выходом из дома стоит сверить свой адрес со списком, а на время отключений — зарядить телефоны и павербанки и сделать запас воды.

Ранее Politeka сообщала, электричества не будет с утра до вечера: опубликованы графики отключения света в Полтавской области 1 и 2 сентября.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Полтавской области на неделю с 31 августа по 6 сентября: когда будут выключать электроэнергию.