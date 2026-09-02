Графіки відключення світла в Полтавській області на 3 та 4 вересня передбачають планові перерви в електропостачанні низки сіл Новосанжарської громади.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 3 та 4 вересня знову містять планові перерви в електропостачанні: енергетики працюватимуть на мережах Новосанжарської селищної громади.

Про це повідомляє сайт Новосанжарської громади. У четвер і п'ятницю ремонтні роботи триватимуть орієнтовно з 08:00 до 17:00.

Які населені пункти знеструмлять 3 вересня

У четвер, 3 вересня, планові відключення заплановані у селах Забрідки, Зачепилівка, Лелюхівка, Малий Кобелячок, Олійники, Клюсівка та Дубина, а також у селищі Нові Санжари. Наприклад, у смт Нові Санжари без електроенергії можуть залишитися частини вулиць Незалежності, Садової, Антона Головатого та провулку Садового, у Забрідках — вулиці Берегова, Весела й Зелена.

Причина перерв — виконання робіт, передбачених Інвестиційною програмою оператора системи розподілу, а також капітальні ремонти й технічне обслуговування електромереж.

Графік на 4 вересня

У п'ятницю, 4 вересня, знеструмлення можливі у Богданівці, Варварівці, Великому Болоті, Кустоловому, Малих Солонцях, Руденківці, Забрідках, Дубині, Пологах, Великому Кобелячку, Горобцях, Судівці та Великих Солонцях, а також у селищі Нові Санжари. Зокрема, у Руденківці без світла можуть бути вулиці Центральна, Дніпровська та Шкільна, у Клюсівці — Центральна й Вільхова, у смт Нові Санжари — частина вулиці Маджарянської.

Що варто знати мешканцям

Час відключень орієнтовний і може змінюватися залежно від перебігу робіт. Повний перелік адрес за кожним населеним пунктом опубліковано на офіційному сайті громади. Зарядіть телефони та павербанки напередодні, а техніку краще вимикати з розеток, щоб уникнути пошкоджень під час ввімкнення напруги.

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