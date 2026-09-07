Графики отключения света в Черкассах с 8 по 10 сентября предусматривают плановые обесточивания по отдельным адресам в разных районах города.

Графики отключения света в Черкасской области на этой неделе дополнили плановыми обесточиваниями на 8, 9 и 10 сентября — энергетики будут работать сразу в нескольких районах Черкасс.

Как сообщает сайт «Черкассыоблэнерго», света не будет по отдельным адресам из-за плановых ремонтных работ. Ориентировочное время проведения работ — с 09:00 до 16:00 или до 17:00.

Когда и на каких улицах будут отключать свет

Во вторник, 8 сентября, обесточивания затронут сразу восемь локаций: бульвар Тараса Шевченко, ул. Университетская, ул. В. Стуса, ул. Героев Днепра, пер. М. Слабошпицкого, ул. Б. Вишневецкого, ул. Гоголя и ул. Святотроицкая. Здесь работы продлятся с 09:00 до 16:00 или до 17:00.

В среду, 9 сентября, без электроснабжения останется ул. В. Великого. Для этого адреса энергетики заложили рабочий промежуток с 09:00 до 17:00.

В четверг, 10 сентября, света не будет на ул. Пахарев и ул. Грибной. Ориентировочное время отключения — с 09:00 до 16:00.

В энергокомпании подчеркивают: указанные часы являются плановыми, а фактическое время обесточивания и восстановления электроснабжения может меняться в зависимости от хода работ.

Как узнать актуальный график

Проверить, попадает ли конкретный адрес под отключение, можно на сайте АО «Черкассыоблэнерго» в разделе «Графики отключений» — по лицевому счету или адресу. Круглосуточный кол-центр компании: 0 800 501 328.

Графики отключения света в Черкассах с 8 по 10 сентября касаются только плановых работ — об аварийных обесточиваниях компания информирует отдельно, актуализируя данные ежечасно.

Ранее Politeka сообщала, три дня подряд без электричества: обнародованы графики отключения света в Черкасской области со 2 по 4 сентября.

Также Politeka сообщала, зарядите телефоны и павербанки: опубликованы графики отключения света в Черкасской области 1 и 2 сентября.