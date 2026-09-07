За год выбор однокомнатных квартир для продажи в Полтаве уменьшился на 10%, а для долгосрочной аренды — на 4%. При этом город избежал резкого обвала предложения, который зафиксировали в других регионах Украины.

Аренда квартир в Полтаве дорожает, а выбор свободных однокомнатных квартир для покупки и долгосрочной аренды за год заметно сократился. Такую тенденцию зафиксировала статистика OLX.Недвижимость.

За год количество объявлений о продаже однокомнатных квартир в Полтаве уменьшилось на 10%, а предложение долгосрочной аренды такого жилья сократилось на 4%. То есть и покупателям, и арендаторам стало сложнее подобрать подходящий однокомнатный вариант.

Несмотря на это, Полтава избежала резкого обвала предложения, который зафиксировали во многих других городах Украины. В Тернополе количество объявлений о продаже жилья обвалилось на 42%, а в Черкассах и Хмельницком — на 41%.

Где арендовать квартиру стало сложнее всего

Сложнее всего найти жилье в долгосрочную аренду сейчас в Хмельницком, где предложение упало на 48%, и в Ужгороде с показателем минус 43%. Для сравнения: в Полтаве падение арендного предложения составило лишь 4%.

Единственным городом Украины, где свободных квартир стало больше, оказались Черновцы: там предложение для продажи выросло на 5%, а для аренды — на 10%. В Киеве, Луцке, Виннице и Ивано-Франковске квартиры стали реже продавать, однако выбор долгосрочной аренды наоборот вырос.

Меньше всего рынок изменился в Одессе — там колебания составили минимальные 2–3%. В Полтаве же тенденция к сокращению предложения однокомнатных квартир сохраняется, хотя и развивается медленнее, чем в большинстве областных центров.

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