Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області — проєкт «MESH» розширює географію та приймає анкети від переселенців, які хочуть започаткувати або відновити власну справу.

Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області відкриває нові можливості для переселенців, які хочуть започаткувати або відновити власну справу. Про старт анкетування в межах проєкту «MESH: Багатогалузева надзвичайна допомога громадам із високим рівнем ризику» повідомляє офіційний сайт Виноградівської територіальної громади.

Проєкт реалізує благодійна організація «Щедрик» у партнерстві з благодійним фондом «Право на захист» за підтримки Гуманітарного фонду для України. У Дніпропетровській області географію програми розширили на три райони.

Взяти участь в анкетуванні можуть особи, які протягом останніх шести місяців перемістилися з тимчасово окупованих, прифронтових територій або зон активних бойових дій і мають статус ВПО чи були евакуйовані. Долучитися можуть також ті, хто протягом останніх трьох місяців має поранених або загиблих членів домогосподарства.

Ще одна категорія учасників — люди, чиє житло або бізнес зазнали пошкоджень унаслідок обстрілів протягом останніх трьох місяців, або ті, хто втратив можливість займатися самозайнятою діяльністю.

Гроші можна спрямувати як на фермерську, так і на позафермерську діяльність. У переліку — птахівництво та тваринництво, овочівництво й садівництво, ремонт побутової техніки, будівельні та ремонтні роботи, виготовлення меблів, клінінгові послуги, дрібна роздрібна торгівля, ремонт взуття, швейна справа, послуги краси та догляду, онлайн-діяльність, а також перекваліфікація й започаткування нової справи.

До проєкту на Дніпропетровщині долучилися Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони. Якщо у вас є інша бізнес-ідея або ви плануєте відновити власну справу — анкету можна заповнити вже зараз.

Як взяти участь у програмі

Для участі достатньо заповнити анкету. Варто пам'ятати: гуманітарна допомога надається безкоштовно, однак проходження анкетування не гарантує отримання грошової підтримки. Програму координує БФ «Право на захист» у межах проєкту «MESH» за підтримки Гуманітарного фонду для України.

Раніше Politeka повідомляла, гуманітарну допомогу для ВПО у Дніпропетровській області: хто та як може отримати підтримку по новій програмі.

Також Politeka повідомляла, доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області: кому має надійти грошова надбавка.