Первая неделя учебного года в школах Николаева прошла в адаптивном режиме. В управлении образования рассказали, сколько заведений работают очно, а сколько дистанционно, и почему пока не удается перейти на одну смену.

Учебный год в Николаеве стартовал в адаптивном режиме: первую неделю школы и детсады работали в смешанном формате, пока управление образования нарабатывает постоянный график занятий. Об этом 7 сентября во время совещания сообщила начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко.

По ее словам, родители разделились во мнениях: часть выступала за дистанционное обучение, другие просили обеспечить возможность очно посещать школы и садики. «С сегодняшнего дня руководители дальше нарабатывают этот вопрос и будем максимально работать в очном формате, насколько нам будет позволять ситуация с безопасностью», — сказала Анна Лычко.

Сейчас 45 школ Николаева работают в очном формате, еще 12 — дистанционно. Очную форму обучения в этом году выбрали 19 308 учеников, тогда как дистанционную — 8 060 детей.

Вместе с тем в новом учебном году в городских учебных заведениях стало меньше детей: в целом количество учеников сократилось на 2 465 по сравнению с прошлым годом. Отдельно Анна Лычко упомянула о проблеме с организацией обучения в одну смену — родители просили отказаться от двухсменного обучения, однако это пока невозможно из-за неприспособленности укрытий в заведениях.

Почему не удается перейти на одну смену

«Нам не удается из-за особенностей наших укрытий уйти от одной смены. Родители часто звонили нам и говорили, что они против двух смен», — объяснила начальница управления образования. Формат обучения в школах и детсадах может меняться в зависимости от ситуации с безопасностью.

Мэр Николаева Александр Сенкевич поручил проверить работу вентиляционных систем в укрытиях школ и детсадов, где дети учатся очно. По его словам, в городскую власть поступают сообщения, что вентиляцию в укрытиях иногда выключают из-за шума или для экономии электроэнергии.

Александр Сенкевич попросил управление образования совместно с ГСЧС проверить наличие и исправность вентиляционных систем, а также их бесперебойную работу во время пребывания детей в укрытиях. «Не нужно экономии на электроэнергии на здоровье наших детей. Они будут болеть — будем снова тратить больше ресурсов», — сказал мэр.

Городской голова также выступил за то, чтобы по возможности дети учились очно. Он заявил, что не считает дистанционное обучение полноценной заменой очному, особенно для школьников. По его мнению, детям даже безопаснее находиться в укрытиях, чем дома.

Новый учебный год в Николаевской области

Напомним, что в школах Николаевской области начался новый учебный год. В этом году в первый класс пошли 6 370 детей.

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