В Харьковской области жители громад могут бесплатно пройти практическое обучение тактической медицине и домедицинской помощи — занятия регулярно организовывает общественная организация «Захист Держави».

Обучение тактической медицине на Харьковщине станет доступным для всех желающих — общественная организация «Захист Держави» регулярно проводит бесплатные практические занятия по домедицинской помощи для гражданских жителей области.

Харьковская область — прифронтовой регион, где населенные пункты регулярно подвергаются российским обстрелам. Поэтому ситуация, когда до прибытия медиков помощь пострадавшему должен оказать обычный человек, здесь остается вполне реальной, пишет харьковское издание «Думка».

Чему учат на занятиях

Во время тренировок участники осваивают базовые навыки: оценивать состояние пострадавшего, останавливать критические кровотечения, правильно накладывать турникет, действовать при различных видах травм и оказывать помощь до прибытия экстренных служб. Значительную часть обучения отводят практике, чтобы человек не просто услышал алгоритм действий, а самостоятельно его отработал.

Руководитель Харьковского областного отделения ОО «Захист Держави» Сергей Колесник отмечает: «Мы живем в прифронтовом регионе, и это наша реальность. После обстрела рядом с пострадавшим первыми часто оказываются не медики, а обычные люди». В организации подчеркивают, что предыдущий опыт для участия не нужен — занятия рассчитаны именно на то, чтобы дать гражданским практические навыки для критической ситуации.

Как записаться на занятия

Записаться на ближайшее обучение могут жители Харькова и области. Представители громад и коллективов также могут обратиться, чтобы организовать отдельное занятие для своих жителей или работников. Для участия необходимо предварительно связаться с представителями ОО «Захист Держави»:

адрес: г. Харьков, ул. Свободы, 4;

телефон: 0 (66) 004 13 99.

В организации планируют расширять географию таких обучений в Харьковской области. Главная цель — чтобы базовые навыки домедицинской помощи в прифронтовом регионе стали доступными как можно большему количеству людей.

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