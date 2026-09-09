В Дрогобыче с 7 сентября изменили условия бесплатного проезда для учащихся 10–11 классов. Для старшеклассников из сел, где нет лицеев, теперь действует лимит в 44 бесплатные поездки.

Подорожание продуктов во Львовской области — не единственное изменение, которое жители региона ощутили в этом сентябре. С 7 сентября в Дрогобыче вступили в силу новые условия бесплатного проезда для учащихся 10–11 классов.

Как сообщает местное издание Inkorr, речь идет о старшеклассниках из сел, на территории которых нет лицеев. Для них теперь действует четкий лимит — 44 бесплатные поездки.

Таким ученикам приходится ежедневно ездить на учебу в лицеи, расположенные в Дрогобыче, поэтому вопрос проезда для них критически важен. Ранее бесплатный проезд для школьников не имел зафиксированного ограничения, теперь количество поездок определено заранее.

Кого именно касается изменение

Новый лимит касается учащихся 10–11 классов, которые проживают в селах Дрогобычской громады, где нет собственных лицеев. Именно этим детям приходится добираться до учебных заведений в городе общественным транспортом.

Бесплатные поездки сохранены, однако теперь их количество ограничено. Остальные поездки, которые не входят в лимит, старшеклассники оплачивают на общих условиях.

Что стоит сделать родителям

Семьям старшеклассников из сел без лицеев стоит уточнить в администрации учебного заведения или в отделе образования Дрогобычского городского совета, как именно теперь ведется учет бесплатных поездок и что делать, когда лимит исчерпан.

Также следует проверить, действителен ли ученический билет или карточка, по которой ребенок пользуется бесплатным проездом, — чтобы избежать недоразумений в транспорте.

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