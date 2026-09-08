С 1 сентября в винницких школах заработал новый этап реформы школьного питания: из рациона полностью убрали сосиски, колбасы, ветчину и консервы, а все дети с 1 по 11 класс теперь получают бесплатные горячие блюда один раз в день.

В Виннице перемены назревали на фоне подорожания продуктов в области — с 1 сентября в школьных лицеях заработало новое меню: со стола полностью исчезли колбасы, сосиски, ветчина и консервы, а все ученики с 1 по 11 классы получают бесплатные горячие блюда один раз в день.

Об этом 7 сентября сообщает ВИТА ТБ. Существенно ограничили и количество соли и сахара в блюдах. Вместо этого в ежедневном рационе увеличили объем свежих овощей, фруктов, мяса, рыбы и молочных продуктов, а вместо жарки продукты теперь запекают, тушат или готовят на пару с помощью современных пароконвектоматов.

Сбалансированное четырехнедельное меню разработали специалисты коммунального предприятия «Меридиан» согласно правительственному постановлению № 305. Рацион продуман до мелочей: учитывает возрастные нормы калорийности, необходимое количество белков, жиров и углеводов, а также обязательные еженедельные нормы потребления рыбы, мяса и молочной продукции.

Как реформа работает в винницких лицеях

На примере Винницкого лицея №12, где очно или по смешанной форме учится 1520 детей, видно, насколько оживленнее стали школьные столовые. Занятия проходят в две смены: ученики первой смены получают блюда из утреннего меню, второй — из обеденного. Четкий поклассовый график посещения столовой, рассчитанной на 150 мест, позволяет избежать очередей.

Раньше горячие обеды школьникам приходилось покупать за собственные деньги, теперь сытно поесть можно абсолютно бесплатно. Наибольшей популярностью среди детей пользуются куриные палочки и свиные биточки, за которыми они часто приходят за добавкой.

Сколько стоит реформа и откуда деньги

В Винницкой общине горячим питанием необходимо обеспечить почти 43 тысячи учеников — почти вдвое больше, чем в прошлом году. Финансирование осуществляется на условиях софинансирования: 70 млн грн государственной субвенции и 40 млн грн из бюджета общины. В июле из городского бюджета Винницы дополнительно направили 22 млн грн на закупку специализированного оборудования.

Сейчас идут тендеры и установка картофелечисток, мармитных линий, котлов и пароконвектоматов — потребность в каждом случае школа оценивала индивидуально вместе с предприятием «Меридиан». Из-за увеличения количества детей персонал пищеблоков работает в две смены, поэтому «Меридиан» ведет активный поиск и приглашает на работу еще 20 специалистов для школьных столовых города.

Что изменилось в меню школьников

Сосиски, колбасы, ветчина и консервы — полностью убраны.

Соли и сахара в блюдах — существенно меньше.

Больше овощей, фруктов, мяса, рыбы и молочных продуктов.

Вместо жарки — запекание, тушение и приготовление на пару.

Бесплатное горячее блюдо ежедневно для каждого ученика 1–11 классов.

Реформа питания — лишь одна из составляющих более широкой реформы образования в Винницкой области, которая охватывает и другие изменения учебного процесса, а также обновление школьных зданий.

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