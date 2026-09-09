В Кременчуге ветераны войны смогут бесплатно получить услугу долгосрочного ухода за государственный счет. Местный областной клинический госпиталь заключил контракт в рамках программы Минздрава и НСЗУ.

Рынок жилья в Полтаве в последнее время изменился, но для ветеранов войны в области появилась не менее важная новость: в Кременчуге будут бесплатно предоставлять услугу долгосрочного ухода за государственный счет.

Кременчугский областной клинический госпиталь для ветеранов войны вошел в перечень учреждений, которые будут предоставлять такую помощь в рамках программы Министерства здравоохранения и Национальной службы здоровья Украины. Учреждение уже заключило соответствующий контракт, о чем сообщили на странице медучреждения в Facebook, информирует «Кременчугский Телеграф».

Услуга предназначена для людей, которые после ранения, тяжелой травмы или болезни нуждаются в длительной помощи в повседневной жизни. Речь идет прежде всего о случаях, когда реабилитация не может полностью восстановить утраченные функции организма. Такой уход может понадобиться на несколько месяцев или даже лет, а в отдельных случаях — постоянно.

Кто может получить долгосрочный уход

Услугу предоставляют в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Получить ее могут две категории граждан:

участники боевых действий, определенные пунктами 19–25 части первой статьи 6 закона;

люди с инвалидностью вследствие войны, определенные пунктами 11–16 части второй статьи 7 закона.

Как получить услугу и куда обращаться

Госпиталь расположен в Кременчуге по адресу: улица Игоря Сердюка, 23/1. Дополнительную информацию по оформлению и получению услуги можно узнать по телефону +38 (096) 183-18-50.

Всего по Украине законтрактовали девять медицинских учреждений, которые будут предоставлять долгосрочный уход за государственный счет. Кроме Кременчуга, услуга доступна в учреждениях Луцка, Киева, а также в Хмельницкой, Днепропетровской, Тернопольской, Черкасской и Ровенской областях.

Напомним, до конца года в Кременчуге также планируют открыть ветеранское пространство.

Ранее Politeka сообщала, вводятся отключения света в Полтавской области: опубликованы графики с 7 по 9 сентября.

Также Politeka сообщала, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: кто и как может получить важную помощь.

Как сообщала Politeka, бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области: где предлагают хорошие условия.